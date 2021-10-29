Аварія сталася вчора о 20:00 на Теребовлянщині.

На дорозі “Галич-Підгайці-Сатанів-Городок”, неподалік села Панталиха, автомобіль марки “ГАЗ” зіткнувся із зустрічною вантажівкою КамАЗ. В момент аварії за автомобілем “ГАЗ” іхала ще одна легківка марки ВАЗ. Її кермувальник не встиг загальмувати і як результат – уникнути удару не вдалося також.

До лікарні за меддопомогою звернувся водій ГАЗу та пасажир з легкового авто. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.