Газ, електрика, вода: що будуть робити в області у випадку кризи?

На Тернопільщині майже чотириста котелень працюватимуть на альтернативних джерелах енергії.

Про це повідомив начальник управління містобудування та архітектури ОВА Володимир Харченко. За його словами, в області розробляють плани дій на випадок кризи з газом, електрикою та водою.

Загалом в області під час опалювального сезону працюватиме 1277 котелень. Як зазначив Володимир Харченко, вони готові до роботи на 80%.

«На сьогоднішній день йде накопичення паливно-мастильних матеріалів, твердого палива для тих котелень, які будуть працювати на альтернативних видах палива. До опалювального сезону готується 1277 котелень, з яких понад 400 — це котельні, які переведені на альтернативні джерела енергії. Тернопільщина дуже активно займалася цим питанням, у нас на сьогоднішній день цей показник є одним з найкращих. Територіальними громадами розроблені плани дій у кризових ситуаціях на випадок, якщо буде припинено постачання води, електроенергії або постачання газу. Ми активізували роботу із забезпечення бюджетних установ засобами автономного живлення, у тому числі і за допомоги наших міжнародних донорів».

На Тернопільщині під час літнього періоду відремонтували 23,3 км водопровідних мереж, 4,2 км каналізаційних та 1,79 км теплових систем. Встановили 230 генераторів на об’єктах соціально-культурного призначення.