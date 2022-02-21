Гатили з важкого озброєння: на Донбасі окупанти пошкодили сотню будинків мирних мешканців

На Донбасі протягом чотирьох діб окупанти внаслідок обстрілів пошкодили 104 житлових будинки.

Про це повідомив у Facebook керівник місії «Проліска» Євген Каплін.

«За минулу ніч і сьогоднішній день (20 лютого – ред.) під час обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних жителів. З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній Уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. 4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення», — написав Каплін.

Щодо 22 пошкоджених будинків, то, за словами Капліна, це сталося у населених пунктах:

с. Новогнатівка (14 будинків)

с. Побєда (4 будинки)

с. Славне (1 будинок)

смт Південне (1 будинок)

с. Малинове (1 будинок)

смт Луганське (1 будинок).