На Донбасі протягом чотирьох діб окупанти внаслідок обстрілів пошкодили 104 житлових будинки.
Про це повідомив у Facebook керівник місії «Проліска» Євген Каплін.
«За минулу ніч і сьогоднішній день (20 лютого – ред.) під час обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних жителів. З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній Уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. 4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення», — написав Каплін.
Щодо 22 пошкоджених будинків, то, за словами Капліна, це сталося у населених пунктах:
с. Новогнатівка (14 будинків)
с. Побєда (4 будинки)
с. Славне (1 будинок)
смт Південне (1 будинок)
с. Малинове (1 будинок)
смт Луганське (1 будинок).
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