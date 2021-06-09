У Тернополі на вулиці Володимира Великого дві жінки на очах у дітей побилися через непристойні коментарі в соціальних мережах.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на рішення Тернопільського міськрайонного суду.

Суд встановив, що підозрювана, перебуваючи поблизу магазину «Мандарин», який розташований по вул. В. Великого, 3 у м. Тернополі, в ході словесного конфлікту із потерпілою , який виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, використовуючи поліетиленовий пакет із невстановленим досудовим розслідуванням вмістом, умисно нанесла останній один удар вказаним пакетом в тім`яну ділянку голови, після чого схопилась обома руками за волосся свою жертву та продовжувала шарпати останню.

Обвинувачена розповіла свою версію події. 13 лютого 2020 року близько 17.30 год., коли вже стемніло, поблизу магазину «Мандарин», де до неї підійшла потерпіла та запитала чи вона знає її. Раніше з потерпілою знайома не була, візуально її знала, була знайома з її донькою, саме з нею перебувала в неприязних відносинах. Вона заявила, що це потерпіла її побила.

Потерпіла ж повідомила, що 13 лютого 2020 року близько 17 чи 18 год., коли сутеніло, поверталася з сином з магазину. Поблизу магазину «Мандарин», по вул. В.Великого, побачила людину, яка напередодні коментувала у соціальних мережах непристойними словами фотографії з її зображенням та можливо зображенням її дитини. Впізнала ту особу обвинувачену по обличчю, зробивши їй крок на зустріч, привіталася та запитала для чого вона коментує фотографії. Вона нічого не відповіла, ймовірно за секунду, нанесла їй удар поліетиленовим пакетом, який тримала в руці, в область голови, почала наносити тілесні ушкодження та тягнути за волосся. Її дитина злякалася та почала голосно плакати. Події відбувалися ймовірно 20 хв., обвинувачена при цьому дуже голосно кричала, шуміла. Люди свідки перебували на зупинці поблизу магазину «Мандарин», який на той час розташовувався позаду неї, таксисти також стояли позаду, з лівої сторони, ймовірно за 3 м. На місці події скупчилося багато людей. Саме люди припинили ці події, після чого нападниця разом з дитиною пішла. Натомість, заспокоїла свою дитину та також пішли додому. Проте на цьому все не закінчилось. Назустріч потерпілій йшов чоловік підозрюваної і жінку знову побили. Їх розборонили люди.

“Жінка пригадала, що перший удар було нанесено з лівої сторони в голову пакетом. Що саме було в пакеті їй невідомо, пакет був розміром А4, в ньому ймовірно був термос чи банка, – щось тверде. Від удару відчула біль, потемніння в очах та запаморочення в голові. Обвинувачена надалі потягнула її за волосся, вирвала пучок волосся та наносила удари пакетом та копала ногами. Вказане тривало близько 10 хв. Обвинувачена наносила удари ногами, також тримаючи лівою рукою за волосся, правою рукою наносила удари пакетом, та наносила удари рукою по голові. Хто саме їх розбороняв не пригадує, пригадала, що поблизу був таксист, який виходив та розбороняв їх. Від нанесених ударів була розсічена голова. Після того обвинувачена ще вирвалася від людей та підбігла, копала по ногах, в ділянку живота, робила це з агресією. Ударів було близько 50”, – розказала суду потерпіла.

Під час подій обвинувачена зірвала з вуха три сережки та розбита телефон. Вказаних сережок не знайшла, хоча шукала їх протягом трьох днів. Під час нанесення тілесних ушкоджень перебувала у зігнутому положенні. На підтвердження суми завданої шкоди докази не збереглися. З приводу стану здоров я зверталася до медичного закладу, оскільки стан здоров я значно погіршився, було погане самопочуття. В результаті медичного огляду було діагностовано струс головного мозку, забій м`яких тканин. Вказала на те, що обвинувачена протягом року не вживала заходів щодо примирення. Просила призначити обвинуваченій покарання у вигляді громадських робіт строком 240 годин.

Слова потерпілої підтвердив таксит, який став свідком події. Чоловік потерпілої розповів, що коли він прибіг на місце події, то побачив поранену дружину, котра ридала на вулиці та свою дитину, яка була переляканою.

Суд визнав нападницю винною та призначив їй штраф у розмірі 850 грн. також вона повинна сплати потерпій 3 тис. грн моральної шкоди.