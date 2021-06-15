У суді двоє рецидивістів не тільки не визнали вину, а ще й намагалися заплутати слідство та зробити винним жорстоко побитого ними чоловіка. Відтак вироком Тернопільського міськрайонного суду обох засуджено до семи років позбавлення волі.

Того ранку наприкінці липня минулого року Василь звично поспішав до свого гаража, що в одному з кооперативів Тернополя, пише Номер один. Чоловік був добрим майстром, ремонтував знайомим усіляку техніку і давно вже подумував відкрити власну майстерню. Обладнання мав непогане, місця в гаражі вистачало, лишалося знайти здібного помічника.

З цими думками чоловік цілий день щось зварював, лагодив і ремонтував. Аж ось у другій половині дня до нього на «перекур» зайшов такий собі Степан – любитель пива й теревенів. Однак Василь поспішав завершити заплановане, тож відмахнувся від прохання позичити пару гривень, а зі словами: «На, здай у брухт і буде тобі на пляшку!» віддав чолов’язі непотрібне залізяччя. Той задоволено присвиснув, швиденько все зібрав і забрався геть.

Та не встиг Василь закінчити свердлити, як у дверях знову виникла постать. Цього разу прийшов Іван, а за ним – Сергій. Знаючи від людей про тюремне минуле цього дуету, майстер потай їх недолюблював, однак і сваритися не було причини. Тож мовчки кивнув на їхнє привітання. Коли ж непрохані гості також попросили на пляшку, похмуро відповів, що тільки-но був Степан, він віддав йому дещо з металу здати у брухт, відтак той забрався геть.

«Чого це ти йому, а не нам віддав металобрухт?» – вороже зауважив Сергій.

Василь у відповідь лише знизав плечима. «Ходімо, наздоженемо його!» – потягнув Іван друзяку за руку.

Майстер уже завершував роботу, коли вся трійця знову з’явилася у дверях гаража. Причому вони вже встигли здати металобрухт і купити пів літра спирту.

«Досить працювати, сідай з нами відпочити!» – раптом приязно запропонував Сергій і почав розбавляти спирт.

Василь трохи завагався, а потім дістав склянки та підсів до компанії. Якийсь час вони сиділи, потрохи випивали, розмовляли, курили. Нічого не підозрюючи, майстер запропонував гостям допомогти зробити документи та йти до нього помічниками: «Я хочу ремонтну майстерню відкрити, однак самому важко. Йдіть хтось до мене, я навчу, що й до чого!»

У відповідь Іван із Сергієм лише хитро перезирнулися і зневажливо відмахнулись: мовляв, вони не звикли тяжко працювати. Ображений відмовою, Василь тяжко піднявся, пішов до верстата й почав перекладати деталі.

Іван тихенько пішов слідом, прихопивши з підлоги металевий профіль. Підкравшись ззаду, він щосили вдарив дядька залізяччям по голові. Василь похитнувся і, застогнавши від болю, почав повільно осідати на підлогу. Рецидивіст ударив його ще раз і знову по голові. У цей час до непритомного майстра підбіг Сергій і вдарив порожнім відром по голові. А потім уже вдвох продовжували бити непритомну жертву.

«Ви ж його вб’єте!» – намагався зупинити злочинців Степан, боязко стоячи біля дверей. Це трохи остудило нападників. Тож неодноразово судимий за крадіжки та пограбування Сергій схопив потерпілого за шию і тримав, поки його спільник виносив із майстерні інструменти: електродриль (у просторіччі – перфоратор) фірми «Bosch», кутову шліфувальну машину («болгарку») торговельної марки «Makita» тощо. Усього на більш ніж 5 тис. 500 грн. Таким чином кримінальний дует вчинив розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров`я особи, яка зазнала нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 187 КК України).

Наостанок вони наказали Степанові мовчати та почалапали допивати свій спирт.

Отямившись після жорстокого побиття і тримаючись за розбиту голову, Василь ледве дійшов додому. Коли весь закривавлений та побитий він переступив поріг квартири, дружина схопилася за серце. Потім викликала швидку допомогу, а вже медики повідомили про напад правоохоронців.

Поставши перед суддею Тернопільського міськрайонного суду, Іван із Сергієм вину визнали частково та почали оббріхувати потерпілого, ніби той сам запропонував випити. Та й не домовлялися вони його бити, просто він трохи «посперечався» з Сергієм. Про те, що обібрали та ледь не вбили чоловіка, злочинці намагалися не згадувати.

Однак суд визнав їх винними та засудив кожного до 7 років позбавлення волі. Крім того, кожному доведеться сплатити по 700 грн. у дохід держави за проведені судові експертизи, а Івану – ще й 1 тис. 700 грн. штрафу за попереднім вироком. Тим часом потерпілому поліція повернула лише перфоратор. Ось так двоє злочинців розбили давню мрію майстра.

З етичних міркувань імена діючих осіб змінено.