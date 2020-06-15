Пожежа сталася вчора за півгодини до опівночі. Горіло приміщення пабу на вулиці О.Кульчицької.

Як повідомляють у ДСНС, займання сталося в димовентиляційній системі. Площа пожежі на момент прибуття становила 25 м. кв.

До ліквідації пожежі залучили три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі знищено витяжну вентиляцію в приміщенні пабу на площі 5 м. кв, будівельне сміття у вентиляційній шахті на другому поверсі на площі 5 м. кв, елементи утеплення вентиляційної шахти на рівні четвертого поверху на площі 10 м. кв, елементи утеплення вентиляційної шахти на рівні шостого поверху на площі 5 м. кв.

За дві години пожежу було повністю ліквідовано. Під час гасіння врятовано приміщення пабу та інших приміщень на верхніх поверхах будівлі, а також проведено евакуацію п’ятьох осіб, що перебували в будівлі.