Пожежа сухої трави о восьмій ранку сталася у селі Підгайчики Теребовлянського району. Рятувальники боролися з вогнем понад чотири годин. Приборкати стихію вдалося аж близько обіду.

На виклик до села Підгайчики прибув черговий караул у складі п’яти осіб, – повідомив речник ДСНС Сергій Данілін. Через вітряну погоду вогонь швидко поширювався, займалися нові території. “Отримали повідомлення про те, що горить суха трава у селі Підгайчики Теребовлянського району. На виклик прибув черговий караул у кількості 5 осіб. Орієнтовна площа пожежі становила 2 га. 4 години рятувальники працювали над ліквідацією пожежі.

Лише о 14:36 вогонь повністю ліквідували”.

Не минуло без пожеж і на Великдень. Рятувальники виїжджали гасити вогонь десятки разів. Зокрема, у селі Комарин Кременецького району горів очерет на приватній території. У селі Пустолівка Гусятинського району виникла пожежа сміття, а в Загірцях Лановецького району горіла суха трава.

Софія Романська

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