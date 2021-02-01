Популярна ведуча телеканалу «1+1» Соломія Вітвіцька разом з подругою Христиною завітала до Тернополя.

У файному місті зірка влаштувала гастротур та незабутні прогулянки, повідомляють Тернополяни.

Підписники у соцмережі «Фейбук» цікавились чому для своєї подорожі телеведуча обрала саме Тернопіль і звідки у неї з’явилось постійне бажання мандрувати.

«Я переконана, якщо ви щодня на роботі, то, навіть, на один день варто змінити картинку. Тим паче, що є можливість сісти зранку в інтерсіті і вже о 12-тій годині бути в іншому місті, практично в будь-якому куточку України. Особливо коли в тебе є така весела компанія завжди», – поділилася Соломія Вітвіцька.

Жінка розповіла, що несподівано зустріла свою тезку – Соломію Крушельницьку, пам’ятник якої розташований у центрі Тернополя.

Побувавши на центральній площі міста телеведуча зазначила, що Тернопіль у неї також асоціюється з дітками і голубами.

Окрім цього Соломія Вітвіцька порадила своїм підписникам частіше усміхатися, сяяти та бути щасливими, адже все залежить особисто від кожного з них.