Позбавлення волі на строк від трьох до шести років загрожує мешканцю Львова, який незаконно привласнив підлітковий велосипед в обласному центрі.

До правоохоронців за допомогую звернувся місцевий мешканець. Чоловік попросив розшукаи невідомого, який в нічну пору проник в підсобне приміщення, звідки викрав дороговартісний велобайк Завдані збитки заявник оцінив в 4200 гривень, повідомляють у поліції.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюванюваного. Ним виявився неоднозово судимий чоловік, який вже відбував покарання в місцях позбавлення полі за скоєння майнових злочинів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 3 ст. 185 ККУ.