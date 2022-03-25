Гарячу воду в Тернополі будуть подавати по-новому

Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє, у зв’язку із прогнозованим потеплінням та з метою недопущення перегріву квартир й перевитрати газу, 26 березня гаряча вода буде подаватися з 07:00 – 11:00 год та з 16:00 – 23:00 год.

Звертаємо увагу, мешканцям будинків, які отримують гарячу воду від котелень по вул. Галицька, 40; вул. Купчинського, 14; вул. Живова, 12 – гаряча вода буде подаватися без змін.

Нарахування буде здійснюватися до фактично отриманої послуги.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.