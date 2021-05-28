На шостій сесії Тернопільської міської ради підтримано звернення місцевих депутатів щодо недопущення підвищення тарифів для населення.

30 квітня 2021 року Урядом прийнято Постанову №444, якою з 20 травня НАК «Нафтогаз України» припинив продавати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом «Покладення Спеціальних Обов’язків».

Це означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» чи інших постачальників за ринковими умовами, що призведе до значного зростання тарифів для населення, неспроможності сплати за комунальні послуги та непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень.

З метою недопущення підняття тарифів на газ для населення на пленарному засіданні шостої сесії Тернопільської міської ради підтримано відповідне звернення місцевих депутатів та прийнято рішення направити його до Голови Верховної Ради України, Прем`єр-Міністра України та голови правління НАК «Нафтогаз України».

Текст звернення додається:

Голові Верховної Ради України

Дмитру РАЗУМКОВУ

Прем’єр-Міністру України

Денису ШМИГАЛЮ

Голові правління

НАК «Нафтогаз України»

Юрію ВІТРЕНКУ

Звернення

депутатів Тернопільської міської ради щодо недопущення підвищення тарифів для населення

30 квітня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 444 якою із 20 травня НАК «Нафтогаз України» Такий режим передбачав обов’язковість постачання природного газу за фіксованою ціною, без передньої оплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у монополіста «Нафтогазу» чи інших постачальників за ринковими олігархічно-спекулятивними умовами. Звертаємо увагу, що ринкова вартість газу значно вища за ту, яка закладена на сьогодні у тарифі для населення.

Така необдумана політика призведе до стрімкого зростання цін для населення та неплатежів за спожиті комунальні послуги, непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень.

Принагідно звертаємо увагу, що 9 лютого цього року між Кабінетом міністрів України, НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП та Асоціацією міст України був укладений Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Відповідно до вказаного меморандуму органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали зобов’язання, щоб тарифи на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання протягом опалювального сезону не зростали. Відтак було забезпечено безперебійне надання цих послуг споживачам, а у Тернополі більше року знижували тариф на гарячу воду і тепло.

Однак Уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. А саме: – знайти механізм компенсації втрат комунальним підприємствам та покрити різницю між ринковою ціною газу і тією, яка закладена у тарифі для населення – що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону. Більше того рахунки комунальних підприємств теплопостачання арештовують, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати, або й взагалі відбувається відключення від гарячої води життєво важливих установ а саме пологових будинків як це трапилось у Луцьку.

Отже Уряд та «Нафтогаз» своїми діями вже найближчим часом може залишити сотні міст та мільйони громадян, без гарячої води, а бюджетні установи – без природного газу. З жовтня ж все населення може залишитися без централізованого опалення.

Наша принципова позиція – гаряча вода має бути доступною, держава повинна нести відповідальність за добробут своїх громадян, а влада повинна негайно припинити обдирати народ і зменшити тарифи на комунальні послуги до економічно обґрунтованих цін.

Враховуючи наведене вище, ми депутати Тернопільської міської ради звертаємось з вимогою:

передбачити оплату за спожитий газ підприємствами теплопостачання по факту споживання та за ціною, яка діяла до 20.05.2021;

компенсувати борги підприємств теплопостачання, що утворилися за рахунок різниці в тарифах, внаслідок недосконалості державного регулювання;

розробити постійні механізми компенсації різниці в тарифах на послуги теплопостачання, що надаються комунальними підприємствами;

передбачити виконання положень меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом міністрів України та Асоціацією міст України.

Прийнято на пленарному засіданні шостої сесії Тернопільської міської ради 28.05.2021 року.

Міський голова Сергій Надал