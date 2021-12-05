Благодійний гаражний розпродаж побутових речей організовують у Тернополі. Виучені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Дійство відбудеться 5 грудня у торгово-розважальному центрі Тернополя. На гаражному розпродажі будуть представлені сувеніри, прикраси, електроприлади, посуд, книги. Як розповіла співорганізаторка, голова БФ “Вірні друзі” Алла Ляпандра, речі для благодійного розпродажу пожертвували небайдужі мешканці Тернополя.

“Вже цієї неділі, 5 грудня, у холі ТРЦ проходитиме благодійний гаражний розпродаж, виручені кошти з якого будуть спрямовані на придбання корму та ліків для підопічних благодійного фонду “Вірні друзі”. Долучитись до акції можна, пожертвувавши непотрібні вам речі побуту: сувеніри, прикраси, електроприлади, посуд, книги або придбавши речі, пожертвувані іншими людьми. Приходьте і запрошуйте друзів, це той випадок, коли робити добро — дуже просто”.

Додамо, тернопільські зоозахисники опікуються десятками безпритульних котів і собак. Тварини потребують не лише спеціального харчування, а й медичної допомоги.