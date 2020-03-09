Рух на Гаївському мості повністю перекриють з 20 до 30 березня. Про це заявив заступник міського голови Тернополя Владистав Стемковський.

У чиновників є вже всі необхідні погодження з поліцією щодо перекриття, пише Файне місто.

Для водіїв діятимуть додаткові можливості проїзду іншими дорогами. Вони не заберуть весь дорожній трафік, але полегшать рух автомобілів у цей час. Транзитному транспорту вже заборонено їхати по цих ділянках. Міський транспорт матиме змогу об’їжджати аварійну ділянку.

Владислав Стемковський також зазначив, що підрядник працюватиме максимальними темпами, щоб до кінця літа завершити роботи щодо ремонту Гаївського моста.