Гаївський міст буде дворівневим. Там вже почали буріння 14 свердловин, і далі зведуть колони, які слугуватимуть опорою.

Якщо проведенню робіт сприятиме погода, то уже до нового року планують заливати розподільчі плити, що будуть основою споруди, повідомляє Т1 Новини.

У Тернополі триває будівництво нового Гаївського мосту. Після того, як шляховики перенесли усі інженерні мережі, взялись до буріння свердловин. Загалом їх має бути 14 глибиною 16 метрів. На їхньому місці заливатимуть бетоном нові опори для мосту.

– Сьогодні почали бурити скважини, тут по плану по цій частині повинно бути 7 скважин, глибиною 16 метрів, після того, як вони будуть пробурені, зараз можна побачити як бурова працює, після цього вже буть скважини заведені каркаси армовані для заливки бетоном виведення колон колони будуть виведені, приблизно на 2 – 2,5 м вище ніж існуючий нульовий рівень і дані колони вже будуть основою, щоб на них заливати розподільчу плиту, – розповідає заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.