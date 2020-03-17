З 21 березня до 1 вересня у Тернополі буде повністю перекритий Гаївський міст.

Зі слів заступника міського голови Владислава Стемковського, перекриття мосту здійснюють з метою проведення основних ремонтних робіт. На цей час для водіїв легкового транспорту буде доступний тимчасовий проїзд – від вул. Довженка до вул. Гайова.

«Ситуація є складною, оскільки під шляхопроводом проходить залізнична колія (міжнародно-транспортний коридор сполученням Берлін-Львів-Київ). Даний шляхопровід небезпечний, тому ми не можемо допустити виникнення техногенних ситуацій. А ризик збільшується з кожним днем, – наголошує Владислав Стемковський. – Оскільки погодні умови сприяють проведенню основних ремонтних робіт на мості, ми зможемо приступити до виконання робіт з 21 березня».

Як зазначає директор ТОВ «Тернопільмостобуд» Юрій Левкович, станом на даний момент вже демонтовано одну з частин шляхопроводу, а також проведено переключення водопровідних мереж, перенесено кабельні лінії, мережі водопостачання та газопостачання. Також вже влаштовано половину основної будови шляхопроводу.