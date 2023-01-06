Футболку з підписом Залужного і зустріч з “Володькою” можна придбати на благодійному аукціоні

Понад 40 українських зірок долучилися цього року до Пластового аукціону зустрічей: Святослав Вакарчук, Макс Кідрук, Оксана Муха, Оля Мартиновська, Ірена Карпа тощо. Серед них також тернопільський актор і гуморист Тарас Стадницький.

Ексклюзивні лоти — футболки, підписані Валерієм Залужним та Кирилом Будановим. Мета аукціону — зібрати мільйон на тепловізори для пластунів та пластунок на передовій.

Пластовий аукціон зустрічей відбувається вже втретє. Якщо раніше збирали на створення нових осередків на півдні та сході, зараз у всіх українців ціль одна — перемога! Десятки відомих культурних, політичних діячів об’єдналися, щоб допомогти пластунам-захисникам наближати перемогу.

Українські зірки пропонують переможцям аукціону унікальні зустрічі. Режисер фільму “Мої думки тихі” Антоніо Лукіч організує екскурсію місцями зйомки, Роман Вінтонів (Майкл Щур) запрошує на спільний похід на стрільбище, а суддя “МастерШефу” Оля Мартиновська завітає в гості до переможця і приготує сніданок. Тарас Стадницький з переможцем разом вип’є кави. Також серед лотів — особливі предмети: вишиванка від бренду “Етнодім”, як у голлівудської акторки Кетрін Винник, футболки з підписами Валерія Залужного і Кирила Буданова.

Аукціон стартував 19 грудня на офіційних сторінках Пласту в соціальних мережах: фейсбук, інстаграм. Щоб взяти участь, потрібно вказати ставку в коментарях, дотримавшись правил аукціону. Ставки приймаються до 10 січня 23:59. Від 24 лютого понад 530 пластунів залишили роботу з дітьми і стали на захист України. Пластова спільнота робить все, щоб зберегти їхні життя. Тож кошти, зібрані на аукціоні, спрямують на закупівлю тепловізорів для пластунів і пластунок на передовій.