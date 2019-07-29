Студентська команда Тернопільського національного педуніверситету достойно виступила на Чемпіонаті Європи з футболу, виборовши срібні нагороди.

Про успіх команди повідомив Фейсбуці ректор вишу Богдан Буяк, який зустрічав хлопців в аеропорту.

“Хто зі мною в Борисполі зустрічає Найкращих студентів-футболістів зі сріблом Чемпіонату Європи?))) #ТНПУ Найкращі ! А Ви з Нами?) P.S. Команда Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка виборола Путівку на Чемпіонат Світу з футболу серед студентських команд!!!!”, – поділився емоціями Богдан Буяк.















