Рух антивакцинаторів отримав у свої ряди імените поповнення. Основний захисник “Баварії” Йозуа Кімміх є затятим противником вакцинації від коронавірусу. Причому настільки, що, попри вимогу керівництва мюнхенського клубу, категорично відмовився зробити обов’язкове щеплення. “Баварія” не подивилася на зірковий статус гравця і знизила йому зарплатню. Це дуже не сподобалося Кімміху (а кому б сподобалося?), і тепер він має намір залишити команду, в складі якої здобув собі світове ім’я. Бідніше жити через те він навряд чи стане – на нього вже вишикувалася черга іменитих роботодавців, головним серед яких називають “Реал”.

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До Кубку світу в Катарі ще майже рік, однак скандали навколо майбутнього турніру вже почалися. В столиці країни Досі було заарештовано двох журналістів норвезького видання NRK. У Катарі вони збирали інформацію про порушення прав робітників-мігрантів, які будують об’єкти до чемпіонату світу. Журналістів затримали на 32 години, відібравши у них усі відзняті матеріали та носії інформації, включаючи ноутбуки та телефони. За офіційною версією, причиною затримання стало незаконне проникнення на приватну територію. Наразі обидва журналісти вже повернулися до Норвегії. Чемпіонат світу 2022 року з футболу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.

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Екс-захисник «Динамо» Київ та збірної України Владислав Ващук поділився роздумами про те, що сподобалося б Валерію Лобановському в сучасному українському футболі: “Нічого. Абсолютно нічого. Український футбол на сьогоднішній момент стоїть. Він не рухається. Він стоїть і чекає на якесь підживлення, якогось “пендаля”. Це залежить від тренерів. Вони сьогодні підлаштовуються під гравців, а не навпаки, як раніше. Це не проблема грошей, гроші є у багатьох клубів. Але потрібний матеріал. Сьогодні гравці “пухкі”, це проблема дитячого футболу. У нас у дитячих академіях немає відбору, а є набір”.

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Колишній гравець збірної України Володимир Єзерський оцінив виступи “Шахтаря” і “Динамо” у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів: “Шахтар” та «Динамо” показали кілька непоганих матчів. Давайте дивитися реально: рівень чемпіонату України не той, що був хоча б кілька років тому. Ми збільшили кількість учасників УПЛ, останні два роки зайшли команди, які ще сируваті для цього турніру. Потрібен певний час. Звісно, ​​нам важко нині конкурувати у ЛЧ. Буде конкурентний чемпіонат – тоді розвиватимуться і наші гранди. Чекаємо, що піднімуться “Металіст” та “Кривбас”, які заявлали, що одразу ставитимуть завдання потрапити до єврокубків. А зараз для “Динамо” та “Шахтаря” в УПЛ надто багато прохідних матчів.

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Форвард “Минаю” Євген Селезньов протягом осені вже влаштовував кілька “загулів”, дозволяючи собі порушувати режим. При цьому, кажуть, гравець багато тренується та намагається тримати себе у формі, став навіть давати інтерв’ю українською. Все ж, іноді зривається та вживає спиртне. У “Минаї” про це знають, але наразі заплющують очі, бо розуміли, кого запрошували до команди. Після того як Селезньов у нещодавньому матчі забив “Інгульцю” і наблизився до рекорду за голами у чемпіонаті України, нападник відправився святкувати і взяв активну участь у бійці, продемонструвавши, що футбол і кікбоксинг не є несумісними видами спорту…