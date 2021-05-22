Мадридський “Реал” очолює рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу, складений за даними англійської консалтингової компанії Brand Finance. Galacticos, як і рік тому, опинилися на вершині попри зниження вартості свого бренду. Друге місце в рейтингу зберегла “Барселона”, а третє – “Манчестер Юнайтед”.

Топ-10 найдорожчих футбольних брендів світу:

1. “Реал” – 1, 276 млрд. євро

2.”Барселона” – 1,266 млрд.

3.”Манчестер Юнайтед” – 1,130 млрд.

4. “Манчестер Сіті” – 1,118 млрд.

5. “Баварія” – 1, 068 млрд.

6. “Ліверпуль” – 973 млн.

7. “ПСЖ” – 887 млн.

8. “Челсі” – 769 млн.

9. “Тоттенхем” – 723 млн.

10. “Арсенал” – 675 млн.

Резюме: арабські шейхи, з капіталами яких пов’язують нинішні “ПСЖ” і “Манчестер Сіті” ще не остаточно стали диктувати моду футбольному світу?

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Такий вже, напевно, фатум геніїв – вони і після своєї смерті впливають (ще й як) на долі інших людей. В листопаді минулого року відійшов у інший світ видатний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Причиною його смерті стала зупинка серця. І ось тепер з’ясувалося, що “Золотий хлопчик” і водночас – капосне дитя світового футболу пішов з життя, як би це сказати, не без посильного сприяння, а точніше – нехлюйства цілої групи осіб. Одразу сімом з них пред’явлені звинувачення у смерті Марадони. На даний момент підозрюваним заборонено залишати межі Аргентини. У своєму звіті тамтешня прокуратура відзначає, що медична бригада діяла “неадекватно, непрофесійно, нерозсудливо і залишила здоров’я пацієнта напризволяще”. З урахуванням особи покійного (в Аргентині теж, напевно, є рівніші серед рівних) все це може загрожувати медикам від 8 до 25 роками ув’язнення.

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Здобуті “Динамо” нинішнього сезону Суперкубок, чемпіонство і Кубок не оминули уваги Президента України Володимира Зеленського. “Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів”, – написав він у своєму вітанні. Цей відгук, по-перше, створює приємне враження про футбольні симпатії гаранта, а, по-друге, змушує замислитися над тим, наскільки реальними є накреслені ним плани. Перемога в Лізі чемпіонів для “Динамо” видається в нинішній час чимось з розряду фантастики. Для побажання з нагоди славних звитяг всередині України це, може, й прийнятно, але якщо Президент так само реалістично оцінює і зважує становище і перспективи цілої країни, то…

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Президент УАФ Андрій Павелко анонсував презентацію нової форми збірної України, в якій команда поїде на Євро-2020. “У товариському матчі з Бахрейном збірна ще зіграє в формі старого зразка, але вже найближчим часом відбудеться презентація нової екіпіровки. Вона узгоджена з УЄФА та технічним партнером. Коронавірус вплинув на терміни, але тепер вже все добре, форма готова. Вона матиме українську енергетику – щоб коли гравці виходитимуть на поле, увесь світ бачив нашу ідентичність і наші серця”, – трохи в стилі Віктора Ющенка зазначив А.Павелко. За його словами, форма матиме декілька особливостей, але які саме – президент УАФ наразі залишив у таємниці. Наскільки помічною виявиться ота сама енергетика – стане зрозумілим вже в період з 13 до 21 червня, коли наша збірна зіграє матчі групового турніру Євро-2020.

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Проти долі, як мовиться, не попреш. І якщо щось не судилося – то таки не судилося. Примірити нову форму збірної не доведеться Віталію Буяльському. Старший тренер збірної України Андрій Шевченко, схоже, піддався на думку футбольної громадськості й включив було одного з найкращих гравців “Динамо” до розширеного списку кандидатів на поїздку на Євро-2020. Однак днями офіційний сайт УАФ повідомив, що у футболіста виникли проблеми зі здоров’ям: під час обстеження виявлена тріщина в ступні. Пошкодження В.Буяльський, як з’ясувалося, отримав ще під час тернопільського фіналу Кубку України. Відновлювальний період займе близько місяця, отож тема Євро-2020 для Віталія остаточно закрита – з потенційного (і далеко не зайвого) члена збірної він перетворився на телеглядача…