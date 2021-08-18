Дві речі в українському футболі стали вчора різною мірою визначеними.

Перша з них є доконаним фактом: Українська асоціація футболу оголосила про призначення Олександра Петракова виконуючим обов’язки головного тренера національної збірної України. 64-річний фахівець замінив на цій посаді Андрія Шевченка, який відмовився продовжувати контракт після відносно успішного виступу на Євро-2020 (де “жовто-сині” вперше в історії дісталися чвертьфіналу) і не надто успішного старту відбору на Кубок світу-2022. Олександр Петраков у 2019-му році привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Останнім часом він очолював збірну України U-17. Вже 1 і 4 вересня збірна під керівництвом нового коуча проведе матчі відбору до ЧС-2022 проти Казахстану (на виїзді) та Франції (вдома). Крім цього, на 8 вересня запланований виїзний спаринг зі збірною Чехії.

Друга вчорашня подія має менш визначений характер, та все ж: Україна в Лізі чемпіонів у сезоні 2021/2022 цілком може бути представлена двома командами. До “Динамо”, яке отримало перепустку в груповий турнір автоматично, має вагомі шанси приєднатися і “Шахтар”. Всупереч доволі невтішним прогнозам фахівців і букмекерів і певного скепсису вболівальників щодо нового тренера Роберто Де Дзербі, “гірники” спромоглися в матчі Q4 Ліги чемпіонів з мінімальним рахунком (1:0) здолати у гостях “Монако”. Завдячувати цій перемозі слід, перш за все, голкіперу Трубіну, котрий неодноразово виручав команду в дуже складних ситуаціях і майже за постійного тиску “монегасків” на його ворота. Але й в таких умовах гості знайшли можливість для вирішальної вилазки: на 19 хв. черговий бразильський новобранець “Шахтаря” Педріньо буквально продерся крізь центральну зону захисту “Монако” і спрямував м’яч у нижній кут воріт. Десь “Шахтареві”, можна сказати, пощастило, але без цього фактора футбол не обходиться. Втім, впадати в ейфорію передчасно і шкідливо – зроблено лише пів справи, і матч-відповідь 25 серпня у Харкові обіцяє бути дуже непростим.