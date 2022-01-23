У Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021. Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА названий Роберт Левандовськи (Польща, “Баварія”), який взяв реванш у Ліонеля Мессі за недавно програний йому “Золотий м’яч”. Найкращим воротарем року став Едуар Менді (Сенегал, “Челсі”), володар трофею Ліги чемпіонів 2020/21. Найкращим тренером року обраний Томас Тухель (Німеччина / “Челсі”). Найкращий гол 2021 р. забив Ерік Ламела (Аргентина, “Тоттенхем”). За чудовий удар “рабоною” йому дісталася нагорода Пушкаша. Також спеціальні нагороди ФІФА отримали Кріштіану Роналду (Португалія, “Манчестер Юнайтед”). Збірній Данії та її медичному штабу, який врятував Крістіана Еріксена на Євро-2020, вручено нагороду FIFA Fair Play Award. Нагорода найкращим фанатам FIFA Fan Award дісталася вболівальникам з Данії та Фінляндії за дружню підтримку футболіста.

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Правосуддя Італії та Бразилії наче заповзялося довести, що поблажок, у випадку скоєння злочину, не варто очікувати навіть представникам професії, яка в обох країнах є культовою – футболу. Колишній гравець збірної Бразилії, “Реала” і “Мілану” Робіньо отримав тюремний термін, який здатний справити враження – 9 років. Як встановило слідство, ще в 2013 р. Робіньо та декілька його друзів напоїли 23-річну дівчину з Албанії а потім згвалтували її. Потерпіла звернулася в поліцію чомусь аж у 2017 р. (може, як у відомому й не дуже пристойному анекдоті – “Приємно було згадати”?). Футболіст зараз перебуває в Бразилії, яка не практикує видачу засуджених громадян іншим державам. Це означає, що Робіньо повинен відбувати покарання в рідній країні. Сам процес тривалий і складний, тому якийсь час він ще може провести на волі. Лише після офіційного вердикту бразильської Феміди рішення суду вступить в силу…

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25-річний український півзахисник “Аталанти” Віктор Коваленко, котрий зараз виступає за “Спецію” на правах оренди, вважає, що він вчасно пішов із донецького “Шахтаря”. “Чи був це оптимальний час, щоб піти із “Шахтаря”? Я думаю, що так. Я і не пересидів, і не поїхав занадто рано. Можна, звичайно, їхати і раніше. Але, якщо зважити на всі фактори, я поїхав у найкращий час”, — зазначив Коваленко. Коваленко перейшов до “Аталанти” у лютому 2021 року як вільний агент. Контракт Віктора належав “Шахтареві” з 2013 року. Цього сезону Коваленко провів за “Спецію” 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі. Поїхав він грати за кордон, може, і вчасно, але… чи влаштовує його роль гравця ротації у клубі, якому єврокубки й близько не світять?

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Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував свої стосунки з футболістами Анатолієм Тимощуком, який зараз працює у “Зеніті”. “У мене добрі стосунки з Анатолієм, ми часто спілкуємось. Залишитися працювати в “Зеніті” було його рішенням. Щодо мене, то я б так не вчинив. Але коли я був останній раз у Санкт-Петербурзі – це був 2013 рік. Він саме повернувся туди із “Баварії”. Його там дуже цінують і люблять. Це пов’язано з його виступами за клуб, з його ставленням до команди, до життя. Він не пиячив, завжди був професіоналом, спілкувався з фанатами. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні склалося зараз таке ставлення до нього, і він розумів, на що йде, розумів, що це дорога в один бік. Досі спілкуюся з ним, він усе розуміє та знає, що в Україну йому дорога нині закрита”.