Недовго перебувало керівництво “Динамо” в пошуках нового головного тренера. Та й час, зрештою, не дозволяв затягувати цей процес.

Кого лише не називали серед можливих наступників О.Михайличенка: В.Скрипник,М.Маркевич, С.Ребров, Ю.Вернидуб, Р.Григорчук, Ю.Сьомін, серб С.Муслін… Навіть О.Блохін, якого свого часу без особливих почестей спровадили з тренерської лави (таки було за що) обмовився, що був би не проти знову очолити рідний клуб. Цього разу, за його словами, він зробив би все на 100% інакше…

Розв’язка цієї інтриги настала сьогодні. Напевно, дуже вже не любить президент “Динамо” І.Суркіс колишню легенду і екс-тренера команди Л.Буряка – мабуть, почувши висловлену тим думку (“Тільки про Луческу мені не кажіть”), вирішив зробити саме наперекір – уклав контракт із 74-річним румунським фахівцем. Незважаючи на зливу коментарів у соцмережах ще до призначення (“Не треба нам цього Будулая!”) і на більш ніж поважний вік “Містера” (В. Лобановький, до речі, досяг свого першого гучного успіху з “Динамо” на міжнародній арені більш як вдвічі молодшим). Незважаючи на невдоволення багатьох фанатів “Шахтаря”. Але хіба domnul Mircea давав клятву вірності команді Р.Ахметова на древньому мечі даків? Такий фактор, як пропозиція, від якої не можна відмовитися, нині чи не найбільш дієвий у житті взагалі й футболі зокрема. Та й для Луческу такий перехід зі стану одного з непримиренних суперників до іншого не є чимось новим: у 2002 р. він перебрався із стамбульського “Галатасарая” у стамбульський “Бешикташ”, з яким, до речі одразу ж став чемпіоном Туреччини.

Навряд чи румунський футбольний пенсіонер був надто зговірливим у фінансовому питанні. Попри це, брати Суркіси (вочевидь, це було спільне сімейне рішення) таки вирішили довірити йому важелі керування “Динамо” – не виключено, врешті-решт розчарувалися у наставниках “з динамівським серцем”. Скептики можуть зауважити, що свій “Шахтар” Луческу створював досить довго (навряд чи у Суркісів вистачить терпіння). І що в атаці й півзахисті він робив ставку на бразильців, яких у “Динамо” зовсім немає. І що, не маючи отих самих бразильців, у “Зеніті” він нічим себе не проявив і був швидко спроваджений з Санкт-Петербурга. Та й результати його останньої роботи у збірній Туреччини не надто вражаючі…

Серед безсумнівних чеснот румуна: багатющий досвід і безсумнівна кваліфікація. От тільки чи матиме він у “Динамо” необхідний матеріал для роботи (припускаю, ціла група нинішніх динамівців завмерла у непевному очікуванні)? А щодо його колишніх гострих висловлювань на адресу “Динамо”… Чомусь думається, що М.Луческу не є резидентом Р.Ахметова в київському клубі й що він тепер з таким же запалом і навіть злістю (наскільки дозволить вік) жбурлятиме шапку на землю, якщо вважатиме, що арбітри зумисно діють вже проти його нової команди.

Втім, такої думки дотримуються не всі:

Мирон Маркевич: “Те, що Мірча міг дозволити собі в “Шахтарі”, навряд чи буде в “Динамо”. Не знаю, час покаже…”

Олег Блохін: “Це призначення – плювок мені в душу. Що говорив Луческу про історію “Динамо”, про Лобановського, про традиції клубу…”.

Олександр Алієв: “Я прекрасно пам’ятаю всі його відгуки про київське «Динамо», коли я ще грав за киян. Мабуть, Ігор Суркіс все це забув”.

Злива коментарів на футбольному сайті вельми різниться за своєю тональністю:

“Аякже, цей назавойовує… Через рік його будуть гнати в шию а він буде судитися через неустойку”.

“Краще пізно, ніж ніколи”

“Скоро кучерявий престарілий громовідвід буде скиглити на всіх кутках, як засуджують його улюблене “Динамо”.

Що тут скажеш? Усяке, звісно, може бути. Однак одне відомо точно: так, як було досі, бути не повинно.

Ігор Дуда