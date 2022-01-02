У Дубаї (ОАЕ) відбулася церемонія вручення нагород Globe Soccer Awards за 2021 рік. Найкращим футболістом року названо нападника “ПСЖ” Кіліана Мбаппе. Форвард “Баварії” та збірної Польщі Роберт Левандовськи отримав Нагороду Марадони, яка вручається найкращому бомбардиру року. У 2021 році у польського нападаючого – 69 голів та 10 асистів. Роберт також отримав приз найкращому гравцю року за опитуванням вболівальників. Нападника “Манчестер Юнайтед” та збірної Португалії Кріштіану Роналду визнано найкращим бомбардиром усіх часів. У 2021 році португальський форвард забив 46 голів. Лондонський “Челсі“ переміг у номінації “Найкращий клуб року”. Англійська команда під керівництвом німецького коуча Томаса Тухеля у 2021 році виграла Лігу чемпіонів. Збірна Італії, яка виграла Євро-2020, визнана найкращою збірною року, а її наставник Роберто Манчіні став найкращим тренером 2021 року. Скуадра Адзурра провела 37 ігор без поразок та побила безпрограшну серію збірної Іспанії (35 матчів).

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22-річний захисник національної збірної України Віталій Миколенко уклав повноцінний контракт з “Евертоном” до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, вартість угоди склала 23,5 млн. євро. Трансфер Миколенка увійшов до трійки найдорожчих продажів в історії “Динамо” Київ. Вихованець структури київського “Динамо” дебютував за основну команду влітку 2017 року. За весь час він зіграв за клуб 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 гольових передач. Також в активі 22-річного футболіста 21 матч у складі збірної України. Найдорожчим вихідним трансфером “Динамо” став продаж Андрія Ярмоленка до “Борусії” Д у 2017 році за 25 млн євро. На другій позиції у списку найбільш прибуткових числиться трансфер Андрія Шевченка до “Мілана” 1999 року за 23.9 млн євро.

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Півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка може залишити донецький клуб в кінці поточного сезону. 32-річний хавбек у першій половині чемпіонату не зіграв жодного матчу УПЛ. Він виходив на поле лише у двох моєдинках кваліфікації ЛЧ проти “Генка” та “Монако”. Гравець явно не входить у плани тренера”Шахтаря” Роберто Де Дзербі, і контракт з Євгеном, швидше за все, не буде продовжений. На позиції Коноплянки у гірників грають ізраїльтянин Манор Соломон та Михайло Мудрик, який увійшов до розширеного списку гравців, викликаних до збірної України. Футбольний журналіст Михайло Співаковський вважає, що проблеми гравця не у фізичному стані, а в ментальному: “На певному етапі кар’єри Коноплянці треба було обирати: або шоколад, або футбол. Він обрав шоколад у “Шахтарі”. Я думаю, він чудово розумів, що має невеликі шанси стати основним гравцем. У донецькому клубі Коноплянка отримує велику зарплату, яку йому вже ніде не дадуть: ані в Туреччині, ані в Еміратах, ані в Україні (2,5 млн євро на рік). У літнє міжсезоння Коноплянка може перейти в “Дніпро-1”, якщо погодиться на зниження отої самої зарплати. Якщо…

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Екс-хавбек “Динамо” Роман Максимюк пригадав історію, як Валерій Лобановський (6 січня видатному тренеру виповнилося б 83 роки) заборонив гравцям “Динамо” приїжджати на власних авто на базу. “В один момент Валерій Васильович Лобановський, дякуючи Каладзе, всю команду пересадив на автобус. У Кахи, крім Феррарі, ще був Mercedes S-500. Тільки вже у новому кузові. У Валерія Васильовича був S-500 у старому кузові, Суркіси їздили на 600-сотих, але старішої моделі. А Каха, як тільки вийшов новий Mercedes S-500, одразу собі його замовив. Ще Суркіси собі не дозволили такі машини, а Каладзе вже купив. І якось він по дорозі на тренування на швидкості 180-200 км/год “поморгав” машині Лобановського і змусив зміститися у правий ряд. Обігнав і полетів на базу. Валерій Васильович спокійно приїхав і на тренуванні каже: “Із завтрашнього дня на машинах доїжджаєте до стадіону “Динамо”, де є прекрасна парковка, а звідти клубний автобус забирає вас на базу… Ми десь тиждень на базу їздили на автобусі”, – розповів Р. Максимюк.