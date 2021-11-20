Турецький “Трабзонспор” – нинішній лідер турецької Суперліги – виявляє зацікавленість у підписанні 32-річного вінгера “Вест Хема” та збірної України Андрія Ярмоленка, у котрого влітку наступного року закінчується контракт із “молотобійцями”. “Трабзонспор” активно підшукує гравців на фланги атаки, бажаючи знайти гідну заміну для Жервіньо, який отримав травму хрестоподібних зв’язок коліна та вибув до кінця сезону. Ярмоленко входить до числа потенційних варіантів. Українця запропонували “Трабзонспору” агенти футболіста, і в клубі розуміють, що його вартість не має бути високою, через що готові розглянути можливість уже січневого трансферу. Нинішнього сезону Ярмоленко є гравцем ротації у “Вест Хемі”, зігравши 12 матчів у всіх турнірах і не відзначившись в них результативними діями.

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Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram привітав національну збірну з футболу з перемогою над Боснією і Герцеговиною і виходом до плей-офф відбору на ЧМ-2022. “Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-офф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу!”, – написав глава держави. Варто зазначити, що “зірвати горлянку” є задля чого: ФІФАвиділить кожному із 32 учасників чемпіонату світу-2022 по 2 мільйони доларів на підготовку до фінального турніру. Крім того, за участь у груповому етапі їм буде виплачено 10 мільйонів доларів. Прогрес в оцінці праці футболістів помітний – на минулому чемпіонаті світу бонуси становили 1,5 мільйона та 8 мільйонів. За вихід до 1/8 фіналу збірна отримає ще 12 мільйонів, до чвертьфіналу – 18 мільйонів.

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У Будинку футболу в Києві пройшло засідання Виконкому УАФ, на якому Олександр Петраков був затверджений на посаді головного тренера збірної України. З серпня він обіймав цю посаду як виконувач обов’язків. Контракт Петракова розрахований до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу-2022 у Катарі (куди Україна ще не потрапила). Також угода має опцію продовження до 30 липня 2024 року (до завершення Євро-2024). Пропозицію глави УАФ Андрія Павелка Виконком затвердив одноголосно. На чолі збірної України Петраков провів 7 матчів: 2 перемоги та 5 нічиїх. “Тренер ставить амбітні цілі перед командою та готовий вести її до перемог”, – сказав А. Павелко. Цікаво, якою буде думка футбольних чиновників та їхнього керівника в кінці березня наступного року – після матчів (чи лише одного матчу) плей-офф?

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Колишній футболіст донецького “Металурга” Володимир Польовий, який нині виступає за “Металург” (Запоріжжя), розповів про події весни 2014 року, коли розпочиналася війна на Донбасі: “Коли це все починалося, у нас був тренер і один гравець з Росії. Вони питали, що тут діється. Я казав, що все нормально, кілька днів – і все закінчиться. Мені так здавалося, бо як це взагалі могло статися? Коли приїхали на збори, то дивилися, що відбувається на Майдані. Згодом повернулися до Донецька, було наче добре, місто жило своїм життям. А навесні розпочалося: спочатку захоплення облдержадміністрації, блокпости, перестрілки… Те, що було потім – не дуже приємні спогади. Згадувати таке страшно й не хочеться. Таке почалося – просто посеред білого дня викидали людей із машин, забирали автомобілі та їхали – і все. Нічого не пояснювали, навіть якщо в машині в той момент були жінки, чоловіки, діти – це нікого не цікавило”.