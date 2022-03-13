У зв’язку з вторгненням Росії в Україну ФІФА перенесла стиковий матч відбору до чемпіонату світу-2022 Шотландія – Україна. Поєдинок, який був запланований на 24 березня, тепер має відбутися в червні, проте точна дата поки що невідома. Переможець протистояння зіграє з переможцем у парі Уельс-Австрія. Фінальна зустріч play off також відбудеться у червні. Одна з команд-переможниць попередніх стикових матчів уже відома: збірна Польщі потрапила у наступний раунд після того, як команда Росії була відлучена рішенням ФІФА від усіх змагань під її егідою. Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення ФІФА зарахувати Росії технічну поразку: “Це – – єдине правильне рішення і результат багатоденної комунікаційної роботи. Окупант має щодня і щохвилини платити дедалі більшу ціну за свої злочини: вбивства, руйнування і мародерство проти мирного населення України. Будь-які спроби Росії оскаржити це рішення в CAS приречені на поразку, тому що ця країна обрала сторону зла, а зло завжди програє”.

Гравець збірної України та “Вест Хема” Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів. “Я народився у Пітері, але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків. У мене є питання до гравців збірної Росії з футболу: “Хлопці, чому ви сидите, як обісрані, і нічого не кажете? У нас у країні вбивають людей, вбивають наших дружин, матерів, дітей, а ви нічого не кажете, нічого не коментуєте. Скажіть, будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом об’єднаєтесь та покажете людям, що справді відбувається у нас в країні?”. Ще раніше стало відомо, що А.Ярмоленко перерахував 3 млн. грн. на потреби української армії. А перед одним з матчів його партнери з “Вест Хему” одягнули однакові футболки з написом Yarmolenko 7 на знак солідарності з Андрієм і його країною.

Колишній захисник Карпат, Шахтаря, Дніпра і збірної України Артем Федецький поповнив лави тероборони рідного Луцька. “Ні в які ворота не лізе те, що вони творять на нашій українській землі, як вони поводяться із населенням, як бомблять забороненими бомбами наші міста. Душа болить через це в кожного українця. В мене була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні я став тим, ким є. Тому я готовий стояти тут до кінця. Готовий боронити нашу землю до нашої перемоги. Потрібно буде стріляти – будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми будемо їх тут різати як свиней. Так воно й буде. На російських окупантів чекає пекло “, — сказав Артем.

Легенда українського футболу Олександр Шовковський звернувся до населення Росії: “За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків? За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого насаджуваємого “руськаго міра”? Чому українці кидають все і тікають на захід, залишаючи майже усе? Що вони зробили не так? Я відповім: “Саме ти обрав цю злочинну владу. Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме тобі нести відповідальність за їх дії”. Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати! Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир! Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава Українцям”.

Український півзахисник угорського “Фехервара” Іван Петряк дав притулок 8 біженцям з України. Про це розповів не він сам, а його знайомий-журналіст. “Просто одна маленька історія. Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський “Фехервар”, прийняв до себе 8 людей з України. У Івана сім’я, двоє дітей і будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Окрім того, він допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але поки що не знає, як це можна зробити”.

Екс-гравець “Динамо”, лондонського “Арсенала” та збірної України Олег Лужний у коментарі британським журналістам заявив, що вирішив не повертатися до Англії, де планував продовжувати навчатися на тренерських курсах. “Ситуація просто жахлива. Я хотів приїхати до Англії, щоб проходити тренерські курси, але зараз я залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну. Заради чого ворог організував це вторгнення і руйнує її? Це жахливо”, – сказав О. Лужний.