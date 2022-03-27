Знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина, екс-солістка гурту Spice Girls Вікторія, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Пара вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів). Спортсмен закликав усіх небайдужих підтримати його ініціативу та допомогти найменшим громадянам України. “Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім’ї розлучені. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі залишити свої будинки. Оскільки війна в Україні триває вже три тижні, потреби сімей загострюються, а 7,5 млн дітей зараз перебувають під загрозою. Сюди входять і медикаменти та безпечна евакуація сімей. Будь ласка, приєднуйтесь до мене та зробіть усе, що у ваших силах, звернувся Д.Бекхем до всіх небайдужих людей.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зробив заяву щодо ситуації в країні: “Дорогі браття-українці! У цей складний час ми маємо бути згуртовані, підтримувати один одного і вірити в нашу армію і нашу державу. Ми на своїй українській землі і нам нічого боятися! Спорт у такі моменти відходить на другий план: головне — життя, мир, спокій людей. Але я вірю, що після нашої перемоги ми продовжимо підготовку до вирішальних матчів національної команди України у плей-офф чемпіонату світу. Ми — це вся збірна, всі хлопці, які завжди пишаються тим, що презентують на футбольному полі Велику Націю! Підтримую зв’язок з усіма легіонерами. Не кривитиму душею: я 64 роки говорив російською. Але зараз робитиму все, щоб говорити українською. Пишаюся українцями, пишаюся ЗСУ. Хлопці таке роблять, що просто неймовірно. Ми всі думаємо про Україну і живемо Україною! Слава Україні!”, – сказав Петраков.

Український форвард Роман Зозуля, який нині виступає за іспанський клуб “Фуенлабрада”, регулярно допомагає захисникам та декларує проукраїнську позицію за кордоном. Не залишився він осторонь і в найважчі для своєї Батьківщини дні. Попри бюрократичні труднощі, Роман разом з українською діаспорою Іспанії та іншими футболістами організував передачу двох машин швидкої допомоги з подарунками на Київщину й Харківщину.”Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого земляка. Серце розривається через знищені рашистськими загарбниками міста, скалічені долі та смерті українців … Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться оркам у 100-кратному розмірі. Зворотний відлік їхнього кінця почався і стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають уже наші воїни”, – написав Роман у Instagram.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна жорстко засудив дії російських окупантів. “Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про неї говорили. Я б заборонив світові казати слово “Росія”. Це чиста ганьба, колгосп, навіть не знаю, як назвати те, що відбувається зараз в Україні.Весь світ за мир та за Україну. Я впевнений, що ми переможемо. Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими. Ми сьогодні показуємо свою силу. Ніколи не бачив такої України, як сьогодні. Я пишаюся, що живу в Україні 19 років, я пишаюся, що виріс із людьми, які є сьогодні. Ніхто не поїхав, усі допомагають та б’ються за свою країну”, – сказав Д.Срна. Він, до речі, за сприяння уряду Хорватії організував вивіз за кордон юних вихованців футбольної академії “Шахтаря”.

Колишній нападник “Динамо” латвієць Маріс Верпаковскіс віддав належне стійкорсті та мужності України. “Рідна Україна та рідні українці! Хочу, щоб ви знали, що у ці жахливі дні вся Латвія, вся Прибалтика, вся Європа та весь світ захоплюються вами, захоплюються тим, як ви захищаєте свою землю. Захоплюються вашим духом, єдністю, патріотизмом, вашим Президентом. Ви для нас – великий приклад. Ви для нас герої. Для нас – ви вже виграли цю війну. Ми молимося, щоб це безглузде кровопролиття якнайшвидше закінчилося. Ми з вами. Слава Україні! Слава героям!”, – зазначив Верпаковскіс.