Два українці вчора потужно зблиснули на футбольних полях в різних частинах Європи. У півфінальному матчі Кубку України в Маріуполі місцевий клуб приймав “Ворсклу”.

Напружена, по-справжньому кубкова гра не виявила переможця в основний і додатковий час – 1:1. А після серії 11-метрових ударів усій Україні стало відоме ім’я юного голкіпера полтавців Павла Ісенка. 16-річний (!) і навдивовижу скромний, незіпсутий хлопчина на лінії воріт виявив мудрість і витримку дорослого футбольного чоловіка і переграв у поєдинку нервів, яким здебільшого є пробиття з “точки”, трьох гравців Маріуполя, парирувавши їхні удари і вивівши свій клуб у фінал турніру. Особливо ефектним видався перший save, коли Павло змістився в правий кут, спровокувавши суперника на удар в протилежний. Вирішальний двобій проти “Динамо” запланований на 8 липня у нинішньому чи не головному вогнищі українського фрагменту пандемії коронавірусу – у Львові. Втім, доводилося чути, розглядається й резервний варіант проведення матчу на НСК “Олімпійський” у Києві. У “Ворскли” в історичній пам’яті, напевно, зберігся смак шампанського після перемоги в кубковому фіналі над “Шахтарем” у 2009 р. Один з творців тієї перемоги, наш краянин із Заложців Григорій Ярмаш вважає, що полтавцям нині цілком під силу повторити успіх 11-річної давнини. Головне, на його думку – не “перегоріти” ще до матчу…

А пізніше в італійському Бергамо, яке, здається потроху оговтується після викликаного COVID-19 шоку, своє вагоме слово сказав інший українець – Руслан Малиновський. У матчі “Аталанта” – “Лаціо” наш співвітчизник зробив внесок у вражаючий comeback свого клубу після стартових 0:2, завдавши невідпорного удару у верхній кут і зрівнявши рахунок. “Аталанта” пізніше зуміла забити ще один гол, чим не лише підсилила свої позиції в боротьбі за місце в наступній Лізі чемпіонів, а й добряче підсобила туринському “Ювентусу” в змаганні за чемпіонство. Тепер перевага Juve над “Лаціо” складає чотири очка і думається, що Роналдо і його партнери вже її не розгублять…

Поки Павло і Руслан творили дива на полі, інший українець – Андрій Ярмоленко – у поєдинку “Тоттенхем” – “Вест Хем”, можна сказати, виблискував своєю відсутністю, оскільки просидів увесь матч на лаві запасних. “Шпори” перемогли (2:0), і відразу після матчу вболівальники “Вест Хема”в Твіттері нещадно розкритикували тренера команди Девіда Мойєса:

“Вілшер і Ярмоленко повинні були грати, а не Андерсон і Лансіні, ти, шотландський вилупку”.

“Все йде до того, що нас чекає найбільш безглузде пониження в класі”

“Ми – просто жахлива футбольна команда в усіх відношеннях і були такою протягом багатьох років. «Вест Хем» недостатньо хороший, щоб конкурувати в АПЛ”

“Випустіть Ярмоленка і Аєті. Нам потрібен форвард на полі”.

Можливо, читати такі дописи Андрієві – як краплина бальзаму на душу. Тільки от як бути з “ми – жахлива команда в усіх відношеннях”? Чи не відчуває він і своєї частки вини в цьому? Може, таки краще не декласуватися разом з “молотобійцями” у нижчий дивізіон, а перебратися кудись, де тепліше, не так вогко, і де по-особливому заварюють каву і курять кальян? Його ж ніби нещодавно “сватали” у “Фенербахче”. Не так престижно, звичайно, як клуб АПЛ, але ж грали в ньому Нані, ван Персі, Сольдадо. До того ж, найприбутковіший клуб Туреччини – якщо в нинішніх умовах доречно вести мову про якісь прибутки…

Ігор Дуда