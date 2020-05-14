Клятий коронавірус, породивши величезну купу різноманітних проблем, наче з якоюсь диявольською зловтіхою нещадно коригує всі людські плани. А ще – вносить значну плутанину.

Футбол – не виняток. Серед останніх новин на одному з сайтів: близько 80% клубів другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це існує велика ймовірність того, що турнір не буде дограний. Отож, як буде вирішене питання підсумкових позицій в турнірній таблиці, підвищення до першої ліги і позбавлення професійного статусу, поки невідомо. Втім, для тернопільської “Ниви” (лідера турніру в групі А) і херсонського “Кристала” (друге місце в групі Б) це вже особливого значення не має – обидва клуби (якщо вірити інформації сайту) повідомили УПЛ, що відмовляються від подальших виступів у чемпіонаті.

Однак вже наступного дня відомий спортивний телеграм-канал (?) сповістив щось зовсім протилежне. Згідно з ним чемпіонат, швидше за все, не будуть догравати, а чинних лідерів груп А і Б… переведуть у першу лігу. Т-а-а-к, заблукати, виявляється, можна не лише у трьох, а й у двох соснах…

Те, що третій за рангом дивізіон вітчизняного футболу вже від певного часу не може похвалитися стабільністю – загальновідомий факт. Але її, отої самої стабільності й прогнозованості планів, завдяки старанням все того ж коронавірусу нині помітно бракує європейському футболу загалом. Оголосивши нещодавно про намір максимально скоротити стадії play off євротурнірів, УЄФА нині взагалі розглядає питання проведення останніх раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи в форматі міні-турніру – відповідно, в Стамбулі й Гданську, де повинні були відбутися фінали. Також керівництво європейського футболу не виключає суттєвого скорочення кваліфікаційних змагань обох єврокубків у наступному сезоні. Попередні раунди, в найгіршому випадку, можуть навіть повністю скасувати, а кількість груп розширити. Рішення про скасування кваліфікації ЛЧ (якщо воно буде прийняте) призведе до того, що друге місце УПЛ, яке зараз виборюють луганська «Зоря» та київське «Динамо» (а якщо ще й “Десна” вклиниться?), обіцяє путівку в груповий раунд ЛЧ. Напрошується дикуватий висновок: може, не такий уже й поганий отой коронавірус… Очікується, що груповий етап Ліги чемпіонів стартує 20 жовтня, а Ліги Європи – 22 жовтня.

Тим часом ФІФА офіційно повідомила про те, що під час догравання нинішнього сезону всім командам буде дозволено проводити по 5 замін у матчі. Це зроблено для того, щоб командам було легше впоратися з ущільненим графіком.

Окрім схожих на тектонічні зсувів у всьому європейському футболі трапляються і життєві драми з його окремими представниками. Екс-півзахисник, а нині тренер-селекціонер київського «Динамо» Огнєн Вукоєвіч був заарештований хорватською поліцією. Як з’ясувалося, Вукоєвіч прийшов додому п’яним і погрожував вбити свою дружину, її сестру і матір – всіх “оптом”. Поліція провела обшук у квартирі а сам Огнєн провів не надто приємну ніч в камері. Після допиту прокуратора прийняла рішення тимчасово відпустити Вукоєвіча. При цьому йому заборонено наближатися до дружини на відстань менше 200 метрів і відвідувати свій власний будинок в одному з районів Загреба. У столиці Хорватії стало на одного безхатченка більше?

Крім загальноєвропейських негараздів і “п’яних” сімейних скандалів сьогодні є привід згадати й інше. Рівно 45 років тому, 14 травня 1975 р. “Динамо”, здолавши у фінальному матчі угорський “Ференцварош” з рахунком 3:0, першим серед команд тодішнього СРСР вибороло європейський клубний трофей – Кубок володарів кубків. Гра команди під керівництвом В.Лобановського і А.Базилевича викликала тоді захват усієї футбольної Європи, а прізвища її лідерів – Блохіна, Онищенка, Колотова, Вєрємєєва, Буряка, – з щирим захопленням вимовлялися на різних мовах коментаторами. І хоча центральна спортивна преса тоді розповідала про “большую победу советского футбола”, кожен український вболівальник розумів: це, передусім, наш, український успіх.

Якимось безжурним і радісним здається зараз той далекий час: літа ще йшли “на ярмарок”, очікування майбутніх футбольних успіхів. І – ніякого тобі коронавірусу…

Ігор Дуда