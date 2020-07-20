“Колос” -“Динамо” – 2:0

“Зоря” – “Десна” – 1:1

Якщо хтось думав, що останній тур в УПЛ стане чистою формальністю, то він трохи помилявся. Ні – всі, зрештою, залишилися на тих же місцях, з позиції турнірної таблиці жодних змін не сталося, але це саме той випадок, коли форма не зовсім відповідає змісту.

У своєму коментарі після матчу “Колос”-“Динамо” президент клубу з Києва Ігор Суркіс як міг оминав делікатну тему відставки коуча Олексія Михайличенка. Мовляв, попереду 10 днів підбиття підсумків, побачимо… Однак на завершення все ж промовив фразу, яку можна вважати моментом істини. Або ж криком душі – як кому подобається: “Я не бачу, як з цією грою ми можемо потрапити в Лігу чемпіонів”. І це – однозначна оцінка роботи головного тренера. Справді, в якому б стані не перебувало “Динамо” і яким би розслабленим не був “Колос” з Ковалівки, поступатися цій команді в поєдинку, в якому вирішувалося питання потрапляння в кваліфікацію Ліги чемпіонів, кияни просто не мали права. Але… зовсім не пішла гра вчора у Циганкова, а без нього група футбольних ремісників сумнівної кваліфікації продемонструвала, що здатна перетворити апріорі спокійний і безпроблемний матч на “інфарктний” для своїх наставників і вболівальників. Наставники, можливо, цього й заслуговували – жодного натяку на управління грою з тренерської лави “Динамо” і з його роздягальні не було помітно. Більше того – коли після “сухого” першого тайму в другому ковалівці провели у ворота суперників два м’ячі, не отримавши у відповідь жодного, можна було сказати, що в тактичному плані їхній коуч Руслан Костишин переграв О.Михайличенка. Головний тренер “Динамо”, щоправда, після гри поклав головну провину на неназвану групу “статистів” у складі, яких треба буде позбуватися, однак чи не поставить зрадлива футбольна доля на чолі списку тих “статистів … його самого?

“Динамо” пощастило, що у паралельному матчі в Запоріжжі “Зоря” вирішила не намагатися впіймати журавля в небі (тобто, претендувати на Лігу чемпіонів), а вдовольнитися синицею в руках (потраплянням у груповий турнір Ліги Європи) і в кінці зустрічі намагалася радше зберегти нічийний рахунок, ніж вирвати перемогу. А, можливо, тренер команди Віктор Скрипник відчував, що “пхатися” у Лігу чемпіонів ще ранувато і краще пройти “обкатку” в другому за рангом євротурнірі.

Що ж, невдовзі для наших представників у єврокубках настане пора перевірки їхніх можливостей уже не за українськими, а за жорсткішими, європейськими мірками. У прогнозах у футбольних студіях вже зараз доводиться чути, можливо, підсвідомий мотив – мовляв, навіть участь в турнірах суттєво поповнить клубну казну. Мовляв, якісь гроші все одно заробите, а щодо результату – то вже як складеться. Звісно, те ж “Динамо” може (у футболі всяке трапляється) якимось дивом потрапити в Лігу чемпіонів і навіть за жодного здобутого там очка (що видається цілком ймовірним) отримати якусь суму. Але яка радість від цього буде для вболівальників команди?

Ігор Дуда