Слідом за “Шахтарем” і “Динамо”,які, напевно, вже трохи оговталися від шоку після жеребкування, отримав своїх суперників у Лізі Європи і єдиний представник України в турнірі – “Зоря”. Назви у них не такі страхітливі – сам статус турніру дещо нижчий – але здатні викликати повагу. В групі підопічним Віктора Скрипника доведеться зіграти з португальською “Брагою”, англійським “Лестером” і грецьким АЕК, за який виступають українці Шахов і Чигринський.

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Дивовижно, але факт: коронавірус, виявляється, може зіграти роль фактора, що вберігає подружні пари від розлучення. 31-річний український форвард «Коньяспора» Артем Кравець зізнався, що не встиг розлучитися з дружиною Анною через карантин. Зараз пара думає про те, щоб зберегти стосунки. “У нас була своя історія, на яку вплинули відстань і карантин. Десь не зовсім розуміли один одного на відстані. На даному етапі у нас хороші стосунки. У нас сім’я, діти. Ми не думаємо про розлучення. Зараз все відмінно, Слава Богу! Ми не встигли розлучитися через карантин, але після нього все налагодилося”, — розповів Кравець.

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А до цього випадку долучився вже не всюдисущий COVID-19, а дещо інша й вельми делікатна людська слабість. Під час матчу 4 раунду Кубку англійської ліги між “Тоттенхемом” і “Челсі” стався незвичайний епізод. На 77-й хвилині хавбек “Тоттенхема” Ерік Дайєр несподівано втік з поля, хоча ніякої заміни не було оголошено. Наставник “шпор” Жозе Моуріньо нічого не зрозумів і кинувся слідом за футболістом. Незабаром Дайєр повернувся на поле, а після гри виклав фото… унітазу в соцмережах і підписав: “Справжній герой матчу”. Своєчасна, “евакуація” з поля, можливо, й допомогла: “Тоттенхем” переміг у серії пенальті.

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Ще один не зовсім звичайний, але вже суто футбольний випадок стався у перенесеному матчі 3 туру української Першої ліги між луцькою “Волинню” і тернопільською “Нивою”. Гра видалася результативною, і голи в ній забивали лише тернополяни. Спершу гречні гості взялися щосили дякувати господарям за гостинність, і вже до 12 хв. встигли відправити 2 м’ячі у власні ворота. Все ж, ближче до закінчення матчу наші земляки згадали, що є й ворота суперників, і Кисленко спромігся двома точними ударами сквитати рахунок – 2:2. Після чотирьох турів “Нива” набула статусу команди, схильної до “полюбовного” вирішення перипетій на полі: в неї 4 нічийні результати і, відповідно, 4 пункти в турнірній таблиці.

Ігор Дуда