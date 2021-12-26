Англійське видання Daily Star склало рейтинг найгірших придбань клубів АПЛ за всю історію. Сумно, але найневдалішою угодою “Тоттенхема” став український форвард Сергій Ребров, котрий перебрався з “Динамо” у червні 2000 року за 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Як зазначає видання, “Ребров сформував відомий атакувальний дует з Андрієм Шевченком у київському “Динамо”, але їхній переїзд до Європи склався по-різному. Шевченко перетворився на одного з найгрізніших нападників у “Мілані”, а Ребров протягом двох років намагався проявити себе в “Тоттенхемі”. Забивши всього один м’яч у 30 матчах протягом свого другого сезону, він був відправлений в оренду у “Фенербахче”. Хоча його дебютний сезон не був жахливим, але вкладені у трансфер 11 мільйонів фунтів не окупилися, тому що від Реброва чекали значно більшого”. Всього за “Тоттенхем” Ребров провів 72 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 16 забитих м’ячів.

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Одна з милих прикмет екс-СРСР – брехня у великих речах і у дрібніших. В тому числі – й у питанні статусу футболістів команд майстрів. Простолюду з обвислими вухами втовкмачували, що спорт у нас – любительський, з чого, вочевидь, виходило, що вдень футболісти натхненно працювали десь біля стана чи на будівельному майданчику, а вже потім розслаблялися, граючи у футбол. Нині усілякої брехні теж вистачає, але колишніх маразмів із “любительським” футболом уже немає. І футболісти мають свою товарну (точніше, трансферну) вартість. Авторитетний портал Transfermarkt назвав десятку найдорожчих українських футболістів на кінець 2021 року. Перший у списку – півзахисник італійської “Аталанти” Руслан Маліновський, трансферна вартість якого становить 30 мільйонів євро. Усього на два мільйони дешевше оцінили Олександра Зінченка, який виступає за англійський “Манчестер Сіті”. Топ-3 замикає Віктор Циганков; його орієнтовна вартість – 25 мільйонів євро. Варто зазначити, що у топ-10 одразу 5 гравців київського “Динамо” і лише 2 представники донецького “Шахтаря”.

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Чи збуваються бажання новорічної ночі? У 24-річного форварда “Дніпра-1” та збірної України Артема Довбика щодо тепер, мабуть, цілком визначена думка. Він розповів, яке бажання загадавсаме в ту ніч минулого року. “Узимку ми їхали у відпустку, а команда йшла на останньому місці. Я сказав дружині, що дуже хочу поїхати на Євро-2020. Я не знав, як це зробити, але якось треба поїхати. В УПЛ ми йшли на останньому місці, і вона, мабуть, подумала, що я — божевільний. Але я казав, що хочу потрапити на Євро, і це буде моя ціль номер один. То була моя мрія, яку я загадав у новорічну ніч. Просто так нічого не буває, тому добре, що так сталося”, — розповів Артем.Гол Довбика на 121-й хвилині 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції дозволив збірній України перемогти з рахунком 2:1 та вийти до 1/4 фіналу турніру.

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Бразильський півзахисник Тайсон планує повернутися в Україну і стати гравцем харківського “Металіста”. Відбудеться це, швидше за все, влітку 2022 року, проте існує невелика ймовірність трансферу й у найближче зимове трансферне вікно. Цю інформацію підтвердив сам гравець, якому зараз 33 роки. Харківський “Металіст” був відроджений зусиллями Олександра Ярославського, впевнено лідирує нині у турнірі Першої ліги та близький до виходу до УПЛ. Тайсон виступав за “Металіст” з 2010 до 2013 року (57 матчів та 13 голів в УПЛ), а потім перейшов до донецького “Шахтаря”. У 2021 році бразилець повернувся на батьківщину і зараз грає за “Інтернасьйонал” (29 поєдинків і 4 голи у всіх турнірах). Контракт Тайсона із клубом розрахований до літа 2023 року. В активі хавбека 8 матчів та 1 гол за збірну Бразилії.