Матч першого туру групового етапу Кубка Африки Туніс – Малі завершився скандалом. Замбійський арбітр матчу Джанні Сіказве дав фінальний свисток на початку 86-ї хвилини поєдинку. Асистенти швидко поправили головного суддю, і матч поновився. Втім, це ще не межа суддівської неуважності. Декілька років тому під матчу однієї з нижчих ліг чемпіонату Росії арбітр дав сигнал про закінчення тайму вже на… 20-й (!) хвилині. Як не намагалися всі навколо переконати його в помилковості цього рішення, суддя, котрий, як невдовзі виявилося, перебував у стані доволі сильного сп’яніння, стояв на своєму і рішуче відправив обидві команди у роздягальню. З превеликими труднощами інспектору матчу вдалося переконати горе-арбітра, що це футбол, а не хокей, і що тайм у ньому триває таки 45 хвилин, а не 20…

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Тренерська доля мінлива і важко передбачувана. Ще зовсім недавно з приходом Андрія Шевченка на тренерську лаву італійської “Дженоа” пов’язувалися великі надії (щиро кажучи, не знаю, на чому вони грунтувалися – І.Д.), а тепер керівництво клубу вже, напевно, й не знає, як здихатися такого “щастя”. Під керівництвом Шевченка команда виграла лише один матч із 11-ти і міцно загрузла на дні турнірної таблиці італійської Серії А. Втім, сам коуч оцінює свою роботу в “Дженоа” по-філософськи (мабуть, за якимись іншими мірками йому оцінювати її важкувато – І.Д.): “Я роблю свою роботу день за днем. Мені 45 років, я ще молодий і набираюсь досвіду. Життя складається зі злетів і падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті…Ми поступово бачимо, як якість проявляється в результаті роботи на тренуваннях”. Наразі ж ота сама якість виявилася в тому, що керівництво клубу вже розглядає кандидатури на місце Шевченка…

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Головна зірка збірної Вірменії Генріх Мхітарян прокоментував підсумки жеребкування Ліги націй, де його команда зіграє з Україною, Шотландією та Ірландією: “Думаю, це не найлегша група, хоча нам могли потрапити і складніші суперники. Ми дуже добре знаємо Ірландію, можна сказати, що у нас дуже хороші спогади. Ми вперше зіграємо проти Шотландії, і це також буде непросто. Щодо збірної України, то у 90-х та у 2000-х наша команда неодноразово грала з ними, провівши 8 матчів. Незважаючи на те, що останнім часом жереб не зводив нас разом, ми дуже добре знаємо можливості українців. Я думаю і навіть впевнений, що ми можемо боротися з цими командами та підносити сюрпризи. Якщо ми зможемо зберегти своє місце в лізі B, це буде непоганий результат”.

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Нападник збірної України та “Вест Хема“ Андрій Ярмоленко може змінити клубну прописку до зимового трансферного вікна. Керівництво англійського клубу готове розглянути пропозиції щодо футболіста.Втім, у раді директорів клубу є функціонери, які вважають, що Ярмоленка не слід продавати, адже він може допомогти команді у Лізі Європи, адже “Вест Хем” вийшов у 1/8 фіналу турніру. У поточному сезоні Ліги Європи Ярмоленко зіграв п’ять матчів, у яких забив один гол та заробив пенальті. Водночас головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, чому продовжує викликати Ярмоленка до національної команди: “Він грає в АПЛ, виходить у Лізі Європи. Так визначив тренер, він дає йому ігровий час. Цього достатньо, щоб я його викликав. Ви знаєте, що рівень УПЛ дуже впав – бачите за таблицею коефіцієнтів. Хороші легіонери їхали до нас не через любов до України, а задля грошей”, – сказав Петраков.