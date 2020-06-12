Коронавірус продовжує вносити суттєві корективи в європейський футбол.

Національні першості – з величеньким переліком застережень і протокольних санітарно-гігієнічних вимог – поволі відновлюються, а ось клубні євротурніри матимуть, принаймні цього року, дещо незвичний вигляд. 17 червня виконавчий комітеті УЄФА повинен прийняти мінімум два важливих рішення: про те, як і де догравати Лігу чемпіонів і Лігу Європи цього сезону, а також про повернення матчів збірних. Лігу чемпіонів, судячи з усього, буде вирішено дограти в “турборежимі” (не лише політика в ньому робиться) в Лісабоні – не в останню чергу через те, що в головному турнірі не залишилося португальських команд. Також УЄФА вивчає можливість дограти всі матчі Ліги Європи 2019/20 у Німеччині. Серед міст, які можуть прийняти решту матчів турніру (або ж фінальну пульку чотирьох чи восьми команд), називаються Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург і Гельзенкірхен. Ліга Європи, нагадаю, була призупинена на стадії 1/8 фіналу. «Шахтар» в гостях обіграв «Вольфсбург» з рахунком 2:1, а матч-відповідь зіграний не був. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 23 серпня, а вирішальний матч Ліги Європи повинен пройти 21 серпня.

Крім цього, УЄФА повинна вирішити, що робити з матчами національних збірних, які в 2020 році ще взагалі не проводилися. Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман днями сказав, що очікує повернення ігор збірних восени відразу з Ліги націй. Збірна України в цьому турнірі, як відомо, повинна зіграти з Іспанією, Німеччиною і Швейцарією.

Парадоксальним чином коронавірус мимоволі трохи “цивілізував” атмосферу на футбольних матчах. Приміром, не видно зривання гравцями з себе футболок і дикого вимахування ними, вискакування за огорожу до глядачів і т. п. Все ж, В УПЛ звернули увагу на те, що гравці не завжди дотримуються правил безпеки, прописаних в медичному протоколі. Зокрема, це обіймів і поцілунків після забитих голів. “Якщо протокол буде порушуватися і далі, то це питання може передаватися на контрольно-дисциплінарний комітет і можуть бути застосовані санкції. Ми хочемо, щоб клуби все розуміли і нам не довелося жорстко реагувати», – зазначив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. Така ситуація, до речі, спостерігається в багатьох чемпіонатах, що відновилися.

А тепер – про арифметику. ЇЇ й математику взагалі недолюблюю ще з шкільних часів. А тут ще й рідна українська ПФЛ зовсім збила з пантелику. На її позачерговій конференції було прийнято рішення відновити 24 червня сезон Першої ліги й провести змагання згідно з чинним регламентом. Ніби все зрозуміло. А от далі починаються оті самі арифметичні загадки. ПФЛ визначила, що з наступного сезону Перша ліга буде розширена до 18 клубів (зараз, нагадаю, в ній 16 команд). Три клуби перейдуть по закінченні нинішнього сезону в УПЛ, звідки в першу понизиться одна команда. Шляхом не дуже складних підрахунків наразі залишається 14 клубів. Далі зазначається, що чотири команди вийдуть з Другої ліги в Першу (володарі 1-2 місць у групах “А” і “Б”, в тому числі начебто й тернопільська “Нива”). Додавши їх до вже наявних 14, отримуємо 18. Все, комплектування Першої ліги на наступний сезон завершене? Ні – ПФЛ встановила ще й перехідні матчі, в який візьмуть участь 15-ті й 16-ті команди Першої ліги, які зіграють проти команд, що фінішували на третіх місцях у двох групах Другої ліги. Отже, до вже наявних 18 додадуться ще два клуби, і всього в Першій лізі гратимуть таки 20 команд? Якихось інших пояснень чи уточнень читати не довелося.

Без 100 грамів (чи хоча б 50), мабуть, не розберешся. Тут арифметика вже значно простіша…

Ігор Дуда