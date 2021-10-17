Вони бігають на футбольному полі поряд, штовхаються, дістають по ногах і по ребрах, розмахують і розводять руками, заробляють на собі й отримують картки. Але на цьому їхня рівність й закінчується: якщо порівняти зарплату нападника “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду з зарплатними відомостями інших клубів англійської Прем’єр-ліги, то виявиться, що капітан збірної Португалії отримує більше, ніж цілі склади трьох команд. “Норвіч”, “Лідс” і “Брентфорд” витрачають менше £24,7 млн (€29 млн) на рік на зарплату гравців. Роналду особисто отримує в “МЮ” £24,9 млн (€29,3 млн). Перехід 36-річного Кріштіану Роналду душ Сантуша Авейру Роналду з туринського “Ювентуса” в англійський “Манчестер Юнайтед” дозволив йому зійти на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes.

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Не від вчора відомо: в деяких колишніх відомих спортсменів після завершення караєри, що називається, зриває дах, і вони бувають здатними на не зовсім адекватні вчинки. Колишній футболіст збірної Нідерландів Брайан Рой засуджений за звинуваченням в загрозі вбивства прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. 51-річний екс-футболіст заявив на своїй сторінці в твіттері, що політик “скоро отримає постріл в голову”. В результаті суд в Гаазі засудив Роя до громадських робіт і умовного тюремного ув’язнення. Він повинен буде провести 80 годин громадських робіт, якщо вчинить злочин протягом двох років, то отримає реальний тюремний термін.Брайан Рой виступав за збірну Нідерландів з 1989 по 1995 рік. У складі національної команди він завоював бронзу Євро-1992 року, а також взяв участь в чемпіонатах світу 1990 і 1994 років. У складі “Аякса” футболіст ставав чемпіоном Нідерландів і володарем Кубка УЄФА.

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Ексглава комітету збірних команд України Мирон Маркевич прокоментував публікацію УЄФА карти України з Кримом під час презентації логотипу Євро-2024, який пройде в Німеччині. “Це зважені і правильні рішення і дії УЄФА. Росія чомусь вважає, що Крим – її територія, але міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору. УЄФА продовжує діяти згідно з міжнародним правом. Організація послідовна, оскільки пару років тому вже були спроби російської сторони включити кримські команди до складу чемпіонату Росії. Але тоді УЄФА також наклала на це жорстке вето. І правильно зробила, бо Крим – це українська територія. Зараз УЄФА знову показала свою чітку і послідовну позицію, яка відповідає статуту ООН”, – сказав Маркевич.

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Дружина основного нині голкіпера збірної України з футболу Андрія П’ятова Юлія поскаржилася, що посварилася з чоловіком. Сталося це після того, як 37-річний воротар повернувся в сім’ю після матчів відбіркового циклу. Футболіст Шахтаря повністю відіграв поєдинки і проти фінів, і проти боснійців. “Ось взяли і посварилися. Подискутувати, сильно подискутували. Давно не бачилися, скучили, напевно. В основному наші сварки стосуються виховання дітей. Я така мати, що викину з човна дитятко, щоб навчити плавати, а Андрій до останнього буде соломинку протягувати. Звичайно, це все образно, і ми вміємо тримати баланс, і лише завдяки двом нашим протилежним натурам у нас міцна сім’я і прекрасні діти” – розповіла Юлія П’ятова.