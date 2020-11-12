Польща – Україна – 2:0

На думку ряду тренерів, товариські матчі перед спареними поєдинками Ліги націй – не найкраща ідея. Не кажучи вже про те, що дехто з фахівців (зокрема, німець Олівер Бірхоф) саму Лігу вважає непотрібним турніром. В українців до цих спарингів після 1:7 від Франції більш як місячної давнини теж мала б сформуватися легка чи помірна відраза. Втім, spotkanie з поляками в Хожуві повторенням “паризького кошмару” не загрожувало. Його б не сталося і за найсильнішого складу польської “кадри”, а оскільки у звітному матчі в її стартовому складі було немало малознайомих прізвищ, зустріч не передбачала особливо неприємних психологічних ударів для команди Шевченка. Тим більше, що в плані ударів (у площину воріт суперників) збірна України в перші 20 хв. суттєво випередила господарів – попри примарну територіальну перевагу останніх. Двічі “смачно” здалеку приклався по м’ячу Зінченко, а Ярмоленко мав уже стовідсоткову нагоду відкрити рахунок, однак за час переважного сидіння на лаві запасних “Вест Хема”, мабуть, розучився виконувати пенальті – спрямований ним з “точки” м’яч замість запланованого кута воріт влучив у бічну стійку.

Загалом, українцям вдавалося нейтралізовувати не надто загрозливі спроби суперників, час від часу отримуючи сприятливі нагоди для виходів цілої групи своїх гравців у контратаки. Результату вони не дали, натомість дало несподіваний і зовсім не приємний результат необачне вибігання на 40 хв. в поле голкіпера Луніна, котрий дуже невдало намагався вибити м’яч, внаслідок чого форвард поляків Піонтек вразив порожні ворота.

Вихід у другому таймі на поле Марлоса і Циганкова додав гостроти й наступальної спрямованості діям збірної України. Рудоволосий хавбек “Динамо” мав дуже непоганий шанс, щоб відзначитися, але вдало зіграв bramkarz поляків Скорупскі. Недаремно кажуть, що наші невдачі – привід для бадьорості наших опонентів: на 62 хв. після розіграшу штрафного і “броунівського руху” м’яча у штрафному майданчику збірної України останнім до нього торкнувся поляк Модер – 2:0. Рахунок, який не диктувався логікою гри, але диктувався давнім футбольним правилом: не забиваєш ти – майже обов’язково заб’ють тобі.

“Результат кращий за гру – так характеризує матч польська спортивна преса і додає, – парадокс полягає в тому, що ми виграли 2:0, хоча суперники продемонстрували вищу культуру гри. Українці грали красивіше і динамічніше”. Що ж, спасибі і на цьому…

Тепер шлях збірної України лежить далі на захід: до Німеччини а потім – до Швейцарії, де 14 і 17 листопада відбудуться два заключні матчі Ліги націй. Перед ними нашим футболістам зовсім незайве буде пам’ятати про згадане вище правило…