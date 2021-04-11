Незважаючи на підступи COVID-19, футбольне Євро-2020, схоже, таки відбудеться у запланованому форматі, тобто в різних країнах Європи. Зокрема, міністр спорту Румунії Едуард Новак заявив, що Бухарест підтвердив УЄФА готовність приймати матчі турніру з вболівальниками. Ще раніше в УЄФА поставили вимогу, що допуск фанів на трибуни – головна умова для того, щоб місто отримало право на організацію матчів. “Це чудові новини. Радий, що Румунія приєдналася до Угорщини, Росії та Данії, які вже підтвердили готовність приймати матчі… Наша арена буде заповнена на 25%”, – зазначив міністр. Повідомляється також, що глядачі повинні будуть мати довідку про вакцинацію від коронавірусу. Саме в Бухаресті повинна провести два матчі групового турніру збірна України – проти Північної Македонії та Австрії. Матч з командою Нідерландів наша збірна зіграє в Амстердамі.

У спорту і футболу зокрема – свій, особливий статус. Так повелося віддавна. Тележурналіст Олександр Денисов розповів, що за успішні виступи в кваліфікації до Євро-2020, в якій збірна України посіла 1-е місце, гравці національної команди могли отримати до $100 тис. – в залежності від внеску кожного. “Розмір преміальних в збірній нині визначає Андрій Шевченко – повідомив О.Денисов, – раніше, коли був ще Олег Блохін і команда вийшла на чемпіонат світу, все було трохи інакше. Тоді призові гроші розподіляли Блохін і президент Федерації. Нині ж лише Шевченко визначає, хто ті скільки отримає… Що стосується грошей за відбір до Євро-2020, то там всі суми “білі”, з них сплачені податки. Роман Яремчук, приміром, оцінив свої призові в розмірі трикімнатної квартири в Києві… Доводилося чути, що цифри коливалися від 50 $ тис. в Лізі націй і до, звичайно, більших величин за успіх у відборі до Євро-2020″.

Старі гріхи, як відомо, кидають довгі тіні: відомого форварда “Мілана” і збірної Швеції Златана Ібрагімовіча зоозахисники звинувачують в тому, що в 2011 р. він застрелив самця лева під час сафарі в Південній Африці. Тварина, яка занесена до Червоної книги, жила рік у клітці, після чого її випустили для відстрілу. Полювання на левів у ПАР дозволене виключно за наявності відповідного дозволу. Златан тоді перевіз до Мальме (свого рідного міста футболіста) шкуру й череп тварини. Форвард неодноразово порівнював себе саме з левом, а на його спині є татуювання із зображенням цього звіра. Судячи з неймовірних піруетів і стрибків, які Ібрагімовіч нерідко демонструє на полі, у нього для такого порівняння є підстави.

Україна, на жаль, не настільки пересичена футбольними талантами, щоб дозволяти собі забувати про декого з них. Останнім часом якось опинився поза увагою Мар’ян Швед, один з найбільш перспективних ще зовсім недавно наших футболістів. І – недавній кандидат у збірну. Ще влітку 2019 р. він за 1,8 млн. фунтів перейшов із хронічно проблемних “Карпат” (уточню – львівських, бо зараз їх стало більше) до шотландського флагмана “Селтіка”. Там Мар’яну не вдалося проявити себе і його віддали в оренду в бельгійський “Мехелен”. Тут справи у нього пішли краще: в поточному сезоні український вінгер провів 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 4 голами і 3 результативними передачами. Гра Мар’яна справила враження на керівництво “Мехелена”, і зараз воно веде переговори з босами “Селтіка” щодо можливого викупу трансферних прав на нього. Спершу шотландці хотіли отримати за Шведа 3 млн. фунтів, але потім ніби знизили свої початкові вимоги, що й викликало зацікавленість у бельгійського клубу.

У нас віддавна так ведеться: вироки спортивної Феміди, якими б суворими і невблаганними вони не здавалися, за бажання і значної зацікавленості, цілком можна… м’яко обійти. За наявною інформацією, тренувальним процесом у клубі “Минай” нині керує Олександр Севідов – той самий, котрого відлучили від будь-якої футбольної діяльності на п’ять років за участь в організації фіксованих результатів матчів. Висловлюючись більш зрозуміло – за сприяння “договорнякам”. Суто формально Севідов вважається лише консультантом офіційного наставника закарпатської команди Миколи Цимбала і працівником науково-методичного відділу клубу. В клубі навіть дотримуються справжнього режиму секретності – дано розпорядження співробітникам, щоб вони не фотографували “консультанта-науковця” і не знімали його на відео під час тренувань.