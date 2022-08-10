“Штурм” – “Динамо” – 1:2 ( у додатковий час)

Перше: цікаво, чи довго УЄФА буде терпіти значну кількість матчів play off з екстра-таймами? Адже це – значне додаткове навантаження на гравців, не кажучи вже про можливі незручності для телевізійників. Та й для вболівальників нерви пізньої ночі – не найкраща запорука спокійного сну. І чи не захоче керівництво європейського футболу повернутися до старої системи із подвійною вартістю гола на виїзді?

Друге: думка футбольних корифеїв таки чогось вартує. Ось що сказав перед матчем-відповіддю Йожеф Сабо: “Потрібно вже готуватися до “Бенфіки”, тому що “Штурм” кияни переграють і пройдуть далі. Не може ця команда щось протиставити “Динамо”. “Штурм” – команда нашої Першої ліги. Коли я бачу, як вони зупиняють м’яч, як роблять паси, скільки у них браку – з їхнім футболом стає все зрозуміло”. “Динамо” справді без надмірної натуги пройшло клуб з австрійського Граца, однак тривалі проміжки часу здавалося, що суперники приблизно одного калібру – як у нас кажуть, яке їхало, таке й здибало. Ота двоматчева здибанка завершилася для динамівців, на нашу радість, щасливо, хоча згаданого Й.Сабо браку в їхній грі теж вистачало. Передусім викликають тривогу дії в захисті: оборонці “Динамо” дозволяли господарям завдавати ударів по воротах Бущана з доволі небезпечних позицій, а одного разу ледь було не “привезли” собі самі, коли Сирота необачно відкинув м’яч назад. Вираз очей і міміка голкіпера киян свідчили, що такі “западло” від партнерів його явно не тішать. Все ж на 27 хв. гол у наші ворота таки стався – після обрізки Бесєдіна, простенького прориву двох “штурмівців” по центру і доволі апатичної протидії наших захисників. Але навіть після цього не полишала думка, що якщо динамівцям і судилося програти, то творцями поразки будуть, швидше за все, вони самі. Вже на 33 хв. Буяльський не зміг завдати удару головою після скидки Циганкова. Ну, гаразд, гра головою – не його стихія, але вже через хвилину білявий уродженець вінницької Калинівки міг значно вдаліше пробити ногою, але удар вийшов незграбним. Взагалі, з ударами у підопічних Луческу тривалий час не складалося, хоча деякі з них цілком могли стати результативними. Зокрема, на 57 хв. Шапаренко і Циганков дотепно розіграли штрафний, і останній завдав смачного удару в нижній кут воріт – виручив голкіпер. А вже у компенсований час і він був безсилий, однак Гармаш після верхової передачі Циганкова влучив у поперечину. Як виявилося, рудоволосий київський хавбек (якого вже тривалий час кудись продають, але ніяк не можуть продати) лише розминався перед своєю найціннішою і найбільш філігранною передачею в матчі: на 7 хв. екстра-тайму він віддав тонкий і зрячий пас на Вівчаренка, і лівий оборонець, скориставшись тим, що захисник “Штурма” не витримав лінію, пробив поміж ніг голкіперу – 1:1. А коли на 105 хв. один з гравців господарів залишив поле через другу жовту картку і їхній тренер Ільцер скрушно похитав голомозою головою, стало зрозуміло, що про квитки до Лісабона на матч з “Бенфікою” доведеться турбуватися таки адміністраторам “Динамо”. “Штурм” ще намагався “тріпатися”, але ефектний гол Циганкова на 112 хв. після серії передач з лівого флангу на правий поставив остаточну крапку на цих намаганнях.

Отже, на черзі остання перешкода перед груповим турніром ЛЧ – “Бенфіка”. Матчі відбудуться 16/17 – 23/24 серпня. Знову не втримаюся від того, щоб надати слово Йожефу Сабо: “Бенфіка” – серйозна команда. З такою грою, як зараз, “Динамо” там нічого робити”. Звучить не надто весело. Але у футболі трапляється всяке. Буває, не справджуються прогнози навіть найавторитетніших експертів. Будемо сподіватися, що так станеться і цього разу…