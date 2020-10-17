Коронавірус продовжує диктувати свою підступну волю всій планеті, змушуючи людей змінювати свої плани. Євро-2020 спершу був перенесений на рік, а зараз УЄФА навіть розглядає можливість зміни формату турніру. Раніше планувалося, що змагання приймуть 12 міст: Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Більбао, Глазго, Будапешт, Дублін, Санкт-Петербург, Баку.Тепер же президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що чемпіонат може відбутися в меншій кількості країн, і кількість міст-господарів турніру може бути скорочена. Першим під скорочення може потрапити Баку, оскільки Азербайджан зараз перебуває в стані збройного конфлікту з Вірменією. Крім того, можуть забрати Євро-2020 й у Санкт-Петербурга. Можливий варіант, при якому турнір буде проходити лише в одній країні з використанням чотирьох стадіонів. “Ми постійно спостерігаємо за ситуацією з коронавірусом, та можу сказати точно, що чемпіонат Європи відбудеться. Але замість 12-ти країн він може пройти в 11, 8, 5 або навіть 1 країні. Зараз складно сказати”, – зазначив А. Чеферін. Крім того, УЄФА все ще не знає, чи будуть допущені вболівальники на стадіони, а якщо будуть, то в якій кількості.

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Наша відома болячка (мова не про коронавірус) не оминає і футбол. Журналіст Ігор Циганик в авторській програмі Циганик LIVE розповів про те, що деякі матчі в УПЛ могли бути договірними: “Перш за все я би хотів звернутися до президентів наших клубів, до гравців та тренерів. Я скажу завуальовано, але якщо ситуація не виправиться, то мені треба буде називати безпосередньо команди і безпосередніх учасників. Є певні підозри, що деякі матчі на старті сезону УПЛ мали не зовсім спортивний характер. Хтось десь розмитнював через Закарпаття якісь комбайни і, як наслідок, вирішив віддати на футбольному полі. Якщо ви вважаєте, що про це не стане відомо, то ви помиляєтеся. Все рівно, все стане відомо та вилізе на поверхню. Думаю, що ті, хто зрозумів, зроблять зараз прості висновки, щоби не підіймати велику-велику сварку”.

Інформація для роздумів: команда із Закарпаття, “Минай”, в поточному сезоні УПЛ зіграла 4 гри та набрала 4 очки, перемігши вдома “Олександрію” (1:0) та зігравши внічию з “Інгульцем” на виїзді (1:1).

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Всупереч думці членів фан-клубу “Динамо”, відомий тренер Микола Павлов бачить позитив у приході М.Луческу на тренерську лаву команди. Зокрема, саме з ним він пов’язує перемогу збірної України над командою Іспанії. “Під його керівництвом всі без винятку футболісти почали прогресувати: Забарний, Шапаренко, Миколенко, Циганков, Сидорчук, зараз ще Буяльський видужає. Це все заслуга Луческу. А гравці “Шахтаря” навпаки – почали “тліти”, здали. Всі про це говорять…. Радий за Шевченка і його тренерський штаб. Після трьох поразок, втрати основних гравців, вони тримали себе в руках і заслужено перемогли іспанців. У всіх знову з’явилася надія, що у нас є сильна збірна на чолі з головним тренером і його тренерським штабом”, – відзначив В. Павлов.

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На посаді головного тренера “Динамо” Олексій Михайличенко особливих лаврів не здобув і був спроваджений на спокійніший пост спортивного директора клубу. Тепер, вочевидь, є більше часу, щоб присвятити його улюбленому хобі. Разом з колишнім членом тренерського штабу Вадимом Євтушенком і директором ДЮФШ “біло-синіх” Олександром Іщенком він вельми вдало проявив себе в іншому спортивному занятті – рибальстві. В мережі опубліковано відео успішного лову величезного осетра, який в довжину майже не поступається зросту екс-наставника “Динамо”.

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Зовсім не найкорисніша інформація для молодих футболістів, але приховувати її – все одно, що по-страусячому ховати голову в пісок. Головний тренер “Миная” Василь Кобін розповів, що багато футболістів палять. “Думаю, відсотків 30 футболістів палять. Це нормально, не заважає.Куріння починає заважати після 32 років, по собі відчував. Якщо ти палиш – ти закінчуєш в 33-34. Якщо ти не палиш, то можеш продовжити футбольне життя до 36-37. Потім це впливає, звичайно. Я палив усю кар’єру. Почав з шести (!) років”, – розповів Кобін.

Василь Кобін завершив кар’єру футболіста якраз в 33 роки.