Помірно радісна звістка для українських шанувальників футболу: він, схоже, таки повертається на наші зелені поля.

Рестарт УПЛ заплановано (тьху-тьху) на 30 травня. Звичайно – без глядачів на трибунах (як мінімум – до вересня). І – з дотриманням усіх приписаних МОЗ запобіжних заходів. Вони, як повідомив глава міністерства Максим Степанов, досить жорсткі: якщо у когось із футболістів виявлять коронавірус, уся його команда повинна буде піти на самоізоляцію на 14 днів. Якщо ж напередодні вони грали офіційний матч, то необхідно буде ізолювати і команду-суперника.

Тепер певний час чемпіонат України за чисельністю вболівальників на трибунах практично нічим не відрізнятиметься від матчів Бундесліги, що за звичайних, доепідемічних умов годі було уявити – за винятком хіба що поєдинків “Динамо” -“Шахтар” в Києві чи “Шахтар” – “Динамо” в Харкові. Якою буде якість футболу після вимушеної паузи – сказати проблематично.

Екс-тренер “Динамо” і теперішній аналітик каналу “Футбол” Йожеф Сабо (і не лише він) вважає, що вона в нас і без того не надто висока, отож, мовляв особливого її погіршення не буде. Призначені (знову ж таки – попередньо) нові дати фінального та півфінальних матчів Кубку України. Фінал має відбутися в Тернополі 25 липня, а півфінали – 24 червня.

З верхівкою нашої футбольної піраміди більш-менш зрозуміло. А як його нижчі рівні? Вчора клуби Другої ліги прийняли рішення не догравати решту матчів чемпіонату. Що стосується обміну між лігами, то рішення буде прийнято після того, як визначиться ситуація в Першій лізі. Її представники теж вирішили не догравати сезон, однак розглядаються різні варіанти визначення трьох команд, які повинні підвищитися в класі. Зокрема, можливий варіант міні-турніру перших шести з них(“Рух”, “Волинь”, “Інгулець”, “Агробізнес”, “Минай”, “Оболонь-Бровар”). ПФЛ проведе опитування серед клубів Першої ліги, щоб остаточно вирішити питання. Ситуація повинна прояснитися протягом тижня.

На відміну від внутрішніх першостей різних країн, туман невизначеності над якими ніби поступово розсіюється, питання початку турніру Ліги націй європейських збірних наразі – в суцільній імлі. це, однак, не заважає наставникам будувати плани на майбутнє і спастерігати за кадровим резервом. Півзахисник угорського “Ференцвароша” Ігор Харатін, котрий отримав виклик від Андрія Шевченка на березневі спаринги з поляками і французам (які не відбулися з відомої причини) розповів, що перед ним постав вибір, за яку збірну виступати: українську чи угорську, в яку його теж запрошували. І хоча, за словами хавбека, в Угорщині йому дуже подобається і почуває він себе там як удома, все ж прийняв рішення на користь України, оскільки з дитинства мріяв грати в синьо-жовтій футболці її збірної.

А тим часом керівництво європейського футболу в особі Александра Чеферіна вважає, що незабаром у футболі все буде так, як і раніше. «Я не думаю, що щось зміниться назавжди. Це новий досвід, і коли ми позбудемося цього вірусу, все повернеться на “круги своя”. Футбол не змінився після Другої світової війни або Першої світової війни, і він також не зміниться через вірус. Зараз багато хто говорить, що світ не буде таким, як був раніше. Це може бути й правдою, але моя точка зору така: чому б не подумати, що світ після цього вірусу стане кращим? Чому б не подумати, що ми, нарешті, зрозуміємо, наскільки ми тендітні, наскільки незахищені перед природою”, – радше в стилі філософа, ніж футбольного топ-функціонера зазначив президент УЄФА.

Від того COVID-19 і усіх пов’язаних з ним проблем ще й не на такі роздуми потягне…

Ігор Дуда