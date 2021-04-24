Не давши ініціаторам створення Суперліги “перетрусити” європейський футбол, УЄФА сам заходився реформувати Лігу чемпіонів, збільшивши кількість учасників у ній з 32 до 36. Анонсована реформа почне діяти, починаючи з сезону 2024/2025. Більше не будуть формуватися групи, а всі команди виступатимуть у єдиному пулі. Кожен з 36 учасників зіграє 10 матчів з різними суперниками (?), які вибиратимуться за так званою “швейцарською” системою, що застосовується в шахах: в кожному турі команда отримає в суперники клуб з такою ж (або близькою) кількістю набраних очок, причому двічі проти одного й того ж суперника грати не доведеться. 8 кращих команд виходитимуть у плей-офф. Решта проходитимуть відбір через новий раунд плей-офф (?). Багато вболівальників, не знайомих з отією “швейцарською” системою, зараз, можливо знизують з подивом плечима, а от тренери команд вже зараз не в захопленні від майбутнього нововведення. Серед них – коуч “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола. “Тренери і гравці хочуть більше якості в футболі, а футбольний світ збільшує кількість матчів. Звичайно, буде ще більше травм, ніж зараз. Думаю, треба попросити УЄФА і ФІФА розширити календарний рік до 400 днів – можливо, так їм вдасться вмістити всі матчі, які вони планують”,- не без сарказму зазначив іспанець.

Окрім значних реформ Ліги чемпіонів УЄФА планує й менш значні потрясіння – зокрема, вже найближчим часом збирається внести зміни в правило виїзного гола для турнірів, що проводяться під її егідою, включно з Лігою чемпіонів і Лігою Європи. Зараз правило виїзного гола діє як для основного часу двоматчевих протистоянь у єврокубках, так і для овертаймів. УЄФА хоче відмінити це правило для тих випадків, коли матч переходить в овертайм. При цьому цілком відмовлятися від правила виїзного гола наразі не планується. Остаточне рішення повинен прийняти виконавчий комітет УЄФА. Варто зазначити, що правило виїзного гола у єврокубках діє вже 56 років. При цьому в деяких інших континентальних клубних турнірах, зокрема в південноамериканському Copa Libertadores, воно не застосовується.

23-річний півзахисник “Динамо” Богдан Ледньов був визнаний найкращим гравцем матчу півфіналу Кубку України “Агробізнес” – “Динамо”, що відбувся нещодавно в Тернополі. Він став автором першого гола в цьому поєдинку. В голосуванні взяли участь близько двох тисяч респондентів, які віддали найбільше голосів (34%) саме за Богдана – досі рідкого “гостя” основного складу “Динамо”. Друге місце вболівальники віддали Віталію Миколенку (19%). Також у п’ятірку найкращих увійшли Артем Бєсєдін (17%), Жерсон Родрігеш (10%) і Віталій Буяльський (8%).

Ще одне відлуння кубкового півфіналу в Тернополі: за даними джерела, близького до УАФ, куратором всіх акцій ультрас “Динамо” проти головного тренера Мірчі Луческу (включно з образливими вигуками на його адресу з трибуни тернопільського стадіону) є віце-президент УАФ Вадим Костюченко, котрий раніше обіймав посаду віце-президента київського клубу. Його начебто нещодавно бачили в компанії одного з керівників динамівських ультрас, який бере активну участь в акціях проти румунського коуча. Ці акції заздалегідь оплачені, але не Костюченком – він, як повідомляється, займається цим питанням під керівництвом президента УАФ Андрія Павелка. Мета – відставка М.Луческу і дестабілізація ситуації в клубі.

До закінчення турніру в першій лізі залишилося вісім турів, і становище нашої “Ниви” в ній з порівняно міцного восени перетворилося на досить загрозливе навесні. У новому році команда відчуває лише гіркий смак поразок, які традиційно прийнято пов’язувати з незадовільною роботою тренера. Отож, на зміну Ігорю Білану прийшов його тезко з досвідом роботи в УПЛ – Ігор Климовський, останнім місцем роботи якого був “Олімпік”. Прийти – прийшов, але реально на місце нової роботи досі не прибув, оскільки перебуває на лікарняному. Наразі справами в команді керує його помічник Руслан Уманець. Сам же І.Климовський заявив, що йому хотілося б, перш за все, придивитися, побачити фінансові можливості клубу, загалом, оцінити можливості співпраці. ” Не все так просто”, – трохи таємниче зазначив він. Справді, не все. Якщо вірити шефу каналів “Футбол” Олександру Денисову, з “Олімпіка” І. Климовського “пішли” в тому числі й через те, що він був надто лояльним (за визначенням Денисова – “ванільним”) у стосунках з футболістами. Навряд чи така риса характеру може йому прислужитися в роботі з командою, якій цілком реально загрожує виліт у другу лігу – тут без такої непопулярної тренерської риси, як суворість і навіть деяка жорсткість, напевно, не обійтися. Чи відшукається вона у “ванільного” (за визначенням О.Денисова) тренера?