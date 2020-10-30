Матчі українських клубів у єврокубках цього тижня – це поступове падіння настрою їхніх вболівальників: від доволі оптимістичного (“Шахтар” – “Інтер”) через помірне розчарування (“Ференцварош” – “Динамо”) – до повного вчорашнього мінору (“Зоря” – “Брага”). Підопічні Віктора Скрипника вийшли на поєдинок Ліги Європи дуже зарядженими й націленими на ворота суперників і в такому настрої успішно пропустили два швидкі голи (на 4 і 11 хвилинах). В своєму “піонерському” ентузіазмі українці забули про уважність в захисті після флангового пострілу і про те, що майстровиті португальці залюбки карають за дурнуваті “обрізки” при передачах. Націленість на атаку в гравців “Зорі” після цього збереглася, але вона не була підкріплена точністю ударів Юрченка і Кочергіна, які з вигідних позицій спрямовували м’яч куди завгодно, але не у площину воріт. Коментатор періодично пророкував, що гол “накльовується”, але… “наклювався” він аж тоді, коли настала 90+5 хвилина й Іванісені вдався “смаковитий” і головне – точний удар здалеку. Це, однак, стало слабкою втіхою – 1:2 і шанси на потрапляння у весняну стадію Ліги Європи більш ніж примарні…

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Може скластися трохи дивне враження, що коронавірусний карантин… сприяє футбольним досягненням. Вибула з ладу ціла група основних гравців “Шахтаря” – і їхні дублери, наче бажаючи довести, що вони нічим не гірші, взяли й обіграли в Мадриді “Реал”. Щось подібне сталося і з тернопільською “Нивою”: після того, як COVID-19 виявили у трьох гравців команди (а на додачу – ще й у лікаря і адміністратора), команда перемогла в Одесі лідера турніру Першої ліги “Чорноморець” – 2:1. Дещо іншим шляхом вирішив піти тренер “Динамо” Мірча Луческу. Не діждавшись від своєї команди, ослабленої відсутністю “карантинних” Бущана і Миколенка перемоги в Будапешті над “Ференцварошем”, він вирішив… закрити гравців на найближчі десять днів на базі. До таких методів (щоправда, в докоронавірусну епоху), здається, не вдавався навіть великий любитель “казарменого стану” Валерій Лобановський. З бази команда робитиме “вилазки” на найближчі матчі в Дніпро і Барселону. Тепер гравцям “Динамо” вдасться побачитися з родичами і близькими лише після “ель класіко” з “Шахтарем” (8 листопада).

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Не зовсім радісна новина для футбольних держав калібру України: топ-клуби Європи мають намір сформувати свою лігу, яка може покласти край Лізі чемпіонів. За інформацією іспанського видання AS, в цю Суперлігу планується включити18 клубів з п’яти провідних футбольних країн Європи (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції), які, власне, й зацікавлені в ній. Після регулярного сезону передбачається плей-офф за прикладом північноамериканських ліг (скажу вам – вельми заплутана річ. Приміром, хто, з ким і скільки разів за сезон зустрічається в НХЛ, розібратися не так просто). Підкреслюється, що Суперліга не має наміру підміняти національні чемпіонати. Перший сезон може відбутися вже восени 2022 року. Що й казати, країнам, які не входять в еліту, ця ідея навряд чи сподобається, а головним її опонентом є УЄФА. Її президент Александер Чеферін заявив, що зробить все можливе, щоб такої ліги не було створено.

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Тренера “Інтера” Антоніо Конте з його пишною шевелюрою останніми місяцями доводиться бачити доволі часто. Такою пишною вона, однак, була в нього не завжди. Був час, коли синьйор Конте дуже потерпав від випадіння волосся. Нині цим ганджем чоловіків не злякаєш (багато хто свідомо демонструє свою імпозантну лисину), але для вразливого Антоніо це, очевидно, створювало дискомфорт. Він героїчно переніс три операції з пересадки волосся в Італії та в Канаді. Як наслідок – від колишньої лисини не залишилося й сліду. Натомість з’явилися насмішки вболівальників і навіть колег із футбольного цеху. Зокрема, відомий провокатор Марко Матерацці (той самий, котрий отримав від Зідана головою в груди в фіналі ЧС-2006) написав у соцмережах про те, що “нова перука дуже личить Конте”. Останній не залишився в боргу й відповів, що перук ніхто з чоловіків тепер не носить, оскільки існує пересадка волосся. І що, на жаль для Матерацці, пересадки мозку ще не винайшли…