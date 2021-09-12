Багаті, як відомо, теж плачуть. В тому числі – й через… власну бідність. Через важке фінансове становище один з топ-клубів світу – “Барселона” – минулого літа була зосереджена не на посиленні складу, а на зменшенні зарплатної відомості. За інформацією іспанських ЗМІ, клуб зумів розвантажити “платіжку” на 145 мільйонів євро. Велика частина цієї суми припала на перехід Ліонеля Мессі в ПСЖ і повернення Антуана Грізманна в “Атлетіко”. Клуб мав намір позбутися ще й Філіпе Коутіньйо, але підписати бразильця охочих не знайшлося. Новий президент клубу Жоан Лапорта сподівається, що це буде першим кроком до відновлення фінансової стабільності. Через економічну ситуацію “Барселона” влітку в основному підписувала вільних агентів (Серхіо Агуеро, Мемфіс Депай, Ерік Гарсія) і не змогла домовитися з Жоржиньйо Вейналдумом, який вибрав ПСЖ.

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Капітан “Баварії” Мануель Нойєр поділився думками щодо групового етапу Ліги чемпіонів, який стартує найближчого вівторка. Німецький клуб потрапив в групу Е з “Барселоною”, “Бенфікою” та нашим “Динамо”. Деякі його оцінки наштовхують на думку, що німецький голкіпер № 1 по завершенні кар’єри футболіста міг би стати непоганим дипломатом. Або ж – що він хильнув два-три кухлі темного баварського. “Нам не можна робити ніяких помилок в цій групі. Всі суперники – дуже сильні (vielen Dank, Herr Neuer! – І.Д.) “Барселона” навіть без Мессі буде для нас важким випробуванням. “Бенфіка” – теж дуже сильна команда, у них завжди відмінна атмосфера. Ми точно не можемо недооцінювати “Динамо”, адже його гравці б’ються до кінця (коли він це спостерігав востаннє? – І.Д.). Я з нетерпінням чекаю групового етапу і матчів з одними з найсильніших команд Європи”, – сказав Нойєр. “Динамо” теж серед отих найсильніших?

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В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков оприлюднив свою позицію щодо того, чи будуть викликатися в команду гравці з російських клубів. “Розумієте, на даний момент я не розглядаю питання з чемпіонатом Росії. Чому? В лютому я сидів удома, ви самі розумієте — пандемія. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Я — корінний киянин і просто пішов пішки містом. Підійшов до Михайлівської церкви, звідки вниз до стадіону “Динамо” веде дорога, до музею. Зайшов у відреставровану Андріївську церкву, в Софіївський собор… А в стороні від Михайлівської — фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій… Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там стільки залишилося дітей, сиріт… Тому – ні, зараз ніяк. Може, з часом… Але на даному етапі — ні. Кажу прямо і відверто», — заявив Петраков.

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Півзахисник молдовського “Шерифа Андрій Близниченко розповів цікаві речі про колишнього одноклубника Жерсона Родрігеша, який грає нині за французький “Труа” на умовах оренди з “Динамо”: “У нічному клубі він брав по долару і розкидав, а люди збирали. Не знаю, правда чи ні, але розповідали, що таке було. Всі говорили, що він любив і відпочити, і потренуватися, і пограти, і погуляти. Але відпочивати любив дуже часто… Розповідали, що він виходить з дому, бере таксі, приїжджає на базу, таксисту каже не вимикати лічильник, а сам йде на тренування. Тренується, потім сідає в те ж таксі та їде додому. В кінці дає таксистові 100 доларів і каже: “До побачення, дякую”. Звичайно, таксисти задоволені. Якщо тут таксисту дати 100 доларів, він свідомість втратить. У Жерсона гроші не грають головної ролі в житті”. Цікаво, тепер з французькими таксистами він розплачується за такою ж особистою таксою, чи враховує різницю між Молдовою і Францією?