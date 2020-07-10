Не в такому представницькому форматі, як в докоронавірусну епоху (і з численними проблемами зв’язку), та все ж у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Серед інших, дізнався можливих суперників і “Шахтар” – за умови, якщо доведе свою перевагу в матчі-відповіді з “Вольфсбургом”, що запланований на 5 чи 6 серпня. У чвертьфіналі підопічним Л.Каштру доведеться зустрітися з переможцем пари “Базель” – “Айнтрахт”. Наразі виглядає, що грати доведеться саме з швейцарським клубом, оскільки в першому матчі ще в березні він переміг – 3:0. Втім, усіляке може трапитися, тим більше що чвертьфінали (10-11 серпня), півфінали (16-17 серпня) (з одного матчу) і фінал турніру (21 серпня) пройдуть в Німеччині. У разі виходу в 1/2 на “Шахтар” очікує сильніший у парі “Інтер”/”Хетафе” – “Рейнджерс”/”Байер”. Нелегке перед гірниками завдання, і навряд чи коментарі в програмі “Великий футбол” будуть такі ж бравурні, як після українського “ель класіко” “Шахтар” – “Динамо”, але – побачимо…

Тим часом відомий тренер а нині здебільшого консультант Мирон Маркевич поділився думками щодо використання системи VAR в Україні. “Судді на полі допускають помилки. Більше того, судді за екраном по 5-10 хвилин дивляться і не можуть визначитися, чи було пенальті. Це все смішно виглядає. Так не можна. Рішення мають прийматися швидше. Зупинка має бути не більше двох-трьох хвилин. Потрібно підвищувати кваліфікацію арбітрів”, – сказав він. Також Мирон Богданович ще до завоювання “Динамо” Кубку України оцінив перспективи команди в наступному сезоні. “Мабуть, буде новий тренер. Потрібно почати із оборони. Як із таким захистом грати в футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: «Там немає ні ззаду, ні спереду». Більшість гравців не відповідає рівню київського Динамо. Є 4-5 футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані нашвидкоруч, – зазначив фахівець. І додав: “Проблеми, які зараз є у “Динамо”, проглядалися і раніше. Я озвучував їх і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику “Динамо”. І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилась одна назва…”

Білоруси на чолі зі своїм “бацькою” ставилися до коронавірусу не надто серйозно і не оголошували карантин (хоча які він дав нині переваги нам, беручи до уваги легковажність і недисциплінованість багатьох українців?). Тепер ось білорусько-український форвард брестського «Динамо» Артем Мілевський розповів, що найближчі 2 тижні проведе на самоізоляції. За інформацією ЗМІ Білорусі, в складі команди стався масовий спалах коронавірусу – захворіли одразу 15 осіб, в тому числі українці Хачеріді, Нойок та вже згаданий Мілевський. З останнім трапилася взагалі дивна ситуація: вже після інформації про велику кількість хворих Артем вийшов на матч чемпіонату і лише після нього був зроблений тест, який підтвердив захворювання.

Тепер – невеличкий історичний спогад. Майже рівно 14 років тому, 9 липня 2006 року на Олімпійському стадіоні в Берліні відбувся фінал чемпіонату світу-2006, в якому зустрілися збірні Італії та Франції. Основний і додатковий час матчу завершився нічиєю – 1:1. На 109-й хвилині матчу лідер збірної Франції Зінедін Зідан був вилучений за удар головою в груди італійця Марко Матерацці. Це не завадило Зідану бути визнаним найкращим гравцем турніру, але, цілком можливо, саме його влучного удару в серії післяматчевих 11-метрових не вистачило “галльським півням” для здобуття титулу, який тоді дістався італійцям. “Що було сказано? Зідан мені сказав: я дам тобі свою футболку пізніше, а я відповів, що віддаю перевагу його сестрі”, – розповів пізніше про причини конфлікту Матерацці. Можливо, Марко ще пощастило, що він “нарвався” на бербера, а не, приміром, на сицилійця і відбувся лише ударом головою в груди…

Ігор Дуда