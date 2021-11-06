Після оновлень цінників футболістів у багатьох чемпіонатах Європи сформувалася нова сотня клубів із найдорожчими складами. На вершині цього рейтингу – “Манчестер Юнайтед” і “Манчестер Сіті”, а також “ПСЖ”. У топ-10 половина клубів представляють АПЛ, три – іспанську Ла Лігу, по одному – Бундеслігу і французьку Лігу 1. Жодного представника італійської Серії А в десятці нині немає – найбагатший з них, “Ювентус”, посідає 12-те місце. Знайшлося в сотні найбільш дороговартісних місце й для представників України. “Шахтар” із вартістю складу 184 млн. євро піднявся на 57-му сходинку. “Гірники” розташувалися якраз між італійським “Торіно” і німецьким “Штутгартом”. А “Динамо” з цінником кадрового потенціалу 133 млн. євро опустилося на 73 місце, окупувавши сходинку між бельгійським “Генком” і німецьким “Фрайбургом”.

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Заява Андрія Шевченка про бажання очолити якийсь клуб дуже близька до того, щоб стати реальністю. Вже найближчим часом він, як повідомляється, стане головним allenatore італійської “Дженоа”. Клуб з Генуї перебуває на 15-й позиції у турнірній таблиці Серії A, отож робота попереднього коуча аж ніяк не може тішити босів команди. Є два варіанти для українського тренера: трирічна угода або ж 2+1, тобто дворічний контракт із опцією продовження на третій рік. Двотижнева перерва на матчі збірних може дати можливість екс-форварду “Динамо”, “Челсі” та “Мілана” ознайомитися зі станом справ у команді та спробувати якнайкраще підготувати її до матчу проти “Роми” під керівництвом Жозе Моуріньо, запланованого на 21 листопада. У липні 2016 року Шевченко очолив збірну України та пропрацював з нею до липня 2021 року, вивівши “синьо-жовтих” до чвертьфіналу Євро-2020. 1 серпня Шевченко, не без чуток і різних версій, розпрощався зі збірною.

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Після відходу Андрія Шевченка зі збірної України головним кандидатом на посаду був Сергій Ребров. Його призначенню завадив контракт з “Аль-Айном” з ОАЕ. Як розповів його син Дмитро, УАФ справді вела активні переговори з “Аль-Айном” та намагалася посприяти розірванню контракту спеціаліста з клубом. Також хлопець додав, що влітку 2022-го року договір Реброва з “Аль-Айном” закінчиться, після чого фахівець буде готовий очолити національну команду. “Якщо буде така можливість, то, звісно, він не відмовиться від неї. Але зараз із командою працює Олександр Петраков і думаю, що якщо у нього все вийде, то він матиме можливість залишитися на чолі збірної України. Тато має амбіції в майбутньому тренувати збірну “,– сказав Дмитро Ребров. 16 листопада Україна зіграє останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії. Для продовження боротьби за путівки на Мундіаль у Катарі нашій команді в цьому поєдинку необхідно перемагати.

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Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла про вивезені колишнім чоловіком в Росію українські культурні цінності. “Ми збирали ікони. Але їх контрабандою в особливо великому розмірі – майже 10 мільйонів євро – Тимощук вивіз у Росію. Він колись розповідав, що це українське надбання. Але вивіз їх у Росію, і вони перебувають у підвалі його помешкання на Крестовскому острові. Такі цінності не можна вивозити з України. Однак Тимощуку можна – чому ні? В Україні, якщо є “бабки” й “рішали” за спиною, то можна все – і кордон відкрити на мільйони, і вивезти все, що хочеш. У нас правила й закони лише для пересічних людей. І з Донецька Тимощук теж вивіз в Росію наше майно завдяки своїм зв’язкам. У перші роки війни він одержав навіть якусь грамоту від керівництва ДНР. Я переконана, що Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися з Росії в Україну. Колись були варіанти повернутися через Шевченка, Павелка чи Ахметова. Але не думаю, що він цього хотів насправді. І наше розлучення тут ні до чого”, – розповіла чи то патріотично налаштована, чи просто ображена жінка.