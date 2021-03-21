Те, до чого вже всі були підготовлені, стало реальністю: Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні підтвердив технічну поразку (0:3) збірної України у листопадовому матчі зі Швейцарією, який не був зіграний на підставі рішення швейцарського ж лікаря. Причому резолютивна частина рішення CAS може викликати щось середнє між сильним і дуже сильним подивом. В ній, зокрема, відзначено, що “немає конкретних доказів, які б підтверджували, що апелянт (тобто УАФ) виявив бездіяльність згідно з протоколом, чи що він був недбалим або необережним в захисті гравців від COVID-19. Будь-яка національна збірна могла зіткнутися з ситуацією, яку можна порівняти з тією, в якій опинилась УАФ… Відповідно, апелянт не винен, а став ще однією випадковою жертвою пандемії”. Словом, ніби й не винні, але… таки винні, судячи з невблаганного вердикту. Напевно, таки мав рацію Мирон Маркевич, коли стверджував, що якби на місці України опинилася Німеччина чи Іспанія, то все було б по-іншому. А так – наступну Лігу націй наша збірна проведе у Лізі В.

Людська природа не завжди щира, зокрема, в тому, що стосується співчуття ближньому. Запитай, приміром, наставника збірної України Андрія Шевченка, як він ставиться до того, що провідний захисник “Ліверпуля” і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк зазнав важкої травми коліна – і він, без сумніву, висловить на адресу останнього співчуття і побажання якнайшвидшого одужання. Однак, не виключено, в глибині душі (як і всі українські вболівальники) радітиме, що один з найсильніших гравців нашого першого суперника на Євро-2020 цілком реально може виявитися поза грою. Зокрема, тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп майже не сумнівається, що ван Дейк не зможе зіграти на Євро-2020: “За інформацією, якою я володію, ван Дейк на Євро-2020 не зможе виступити. Добре, якщо він повністю відновиться до до початку передсезонної підготовки”, – зазначив німецький коуч. Що ж, може й добре. Але чи дуже це нам допоможе?

Все, як відомо, пізнається в порівнянні. Тим, хто нарікає на складну криміногенну ситуацію Україні (я – в їх числі) незайве буде дізнатися, що під час матчу французької Ліги 1 “ПСЖ” – “Нант” будинки гравців паризького клубу аргентинця Анхеля ді Марії та бразильця Маркіньоса, які брали участь у грі, були пограбовані. Причому пограбування житла аргентинця, в якому на той момент перебували його дружина і діти, було охарактеризоване як “дуже жорстоке”. Злочинці ретельно “обчистили” будинки футболістів, тримаючи їхніх родичів фактично як заручників. Варто зазначити, що таке з футболістами “ПСЖ” трапляється не вперше – за останні два роки від грабіжників також постраждали гравці клубу Серхіо Ріко, Тьяго Сілва, Ерік Максім Шупо-Мотінг.

Ця інформація мала б підбадьорити колишніх футболістів збірної Руслана Ротаня чи Олега Гусєва: їхній майже ровесник, форвард “Мілана” 39-річний Златан Ібрагімовіч офіційно отримав виклик до збірної Швеції. Мабуть, тамтешні футбольні функціонери керувалися відомим “старий кінь борозни не зіфпсує”. Після Євро-2016 швед боснійського походження оголосив про завершення кар’єри в збірній, за яку виступав ще з 2001 р. Він є найкращим бомбардиром в історії “синьо-жовтої” команди (62 голи в 116 матчах за неї). Сам “Ібра”, котрий не відзначається надмірною скромністю на полі та поза ним, прокоментував повернення до складу збірної у звичному для себе стилі: “Повернення Бога”, – написав він у Instagram.

Кажуть, бомба двічі в один окоп не потрапляє. Виявляється, ще й як потрапляє. Однак є випадки, коли навіть за такої немилості долі людина здатна вціліти. Болівійський механік Ервін Чоке, який був одним з двох членів екіпажу, котрі вижили під час аварії літака з бразильською футбольною командою “Шапекоенсе” в 2016 р., потрапив у страшну ДТП, але знову зумів залишитися живим. Ервін прямував на роботу на автобусі, який впав з висоти 150 метрів. За попередніми даними, загинула 21 людина з 45, які перебували в салоні. Чоке ж відбувся (крім зрозумілого переляку) травмами колін і подряпиною на спині. Його стан стабільний. П’ять років тому під час аварії літака з командою “Шапекоенсе” вижило 6 осіб з 77. Ервін тоді порізав руку та підборіддя і провів в госпіталі лише кілька днів.