Є таки інтрига в УПЛ, що б там хто не говорив – он яка боротьба практично до останнього туру за потрапляння в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Напруженою видалася вчорашня гра “Динамо” і “Зорі”, в якій підопічні Віктора Скрипника хоч і поступилися за рахунком (1:3), але навряд чи за грою – радше можна вести мову про те, що їм в чомусь не поталанило. Юрченко, Кочергін Кабаєв швидкісними переміщеннями і точними передачами не раз створювали проблеми для дещо повільного захисту киян, а коли вже на самому початку матчу залишив поле через травму Вербіч (“Зоря” тоді вже вела в рахунку), подумалося, що клуб з луганською пропискою таки доможеться свого. На щастя для “Динамо”, в цьому матчі у їхньому складі якнайкраще проявив себе інший гравець із зірковим (наразі -за українськими мірками) статусом – Віктор Циганков. Він став автором двох голів (ще один на рахунку Сидорчука), які ще в першому таймі встановили підсумковий рахунок. В паралельному матчі в Чернігові “Десна” доволі несподівано з таким же рахунком 1:3 поступилася абсолютно невмотивованій “Олександрії”, і тепер лише поразка “Динамо” в останній грі з “Колосом” (за умови виграшу “Зорі” в “Десни”) завадить киянам посісти омріяне нині друге місце.

Є інтрига в УПЛ, але аж надто втішатися цим фактом не варто – вона, напевно, є і в ну, дуже елітарних першостях Сан-Марино, Андорри, Фарерських островів. Але яка від неї радість, коли їхні клуби потрапляють на міжнародній арені на сильніших (таких відшукати неважко) суперників? На жаль, щось схоже можна сказати і про представників України. Можливо, пандемія коронавірусу дещо зрівняла сили команд, але боюся, що шлях нашого другого представника в Лізі чемпіонів буде не надто довгим і обмежиться кваліфікацією. Або ж, якщо таки трапиться диво, то доведеться з острахом чекати на матчі групового турніру. Втім, в серці вболівальника завжди живе надія…

Тим часом деінде українці вирішують завдання зовсім іншого рівня. Останні два тури італійської Серії А пройшли під знаком Руслана Малиновського. Спершу в гостьовому поєдинку з лідером турніру “Ювентусом” хавбек “Аталанти”, вийшовши на заміну, завдав потужного і головне – точного удару “тещиною” правою ногою. Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Малиновському найвищу оцінку в матчі – 7,7. Українець випередив навіть Кріштіану Роналду, який зробив дубль (7,5). Матч закінчився нічиєю – 2:2, причому “Юве” ледве зрівняв рахунок наприкінці.

А в наступному турі в матчі з аутсайдером “Брешиєю” Руслан не лише відзначився сам (уже “рідною” лівою), а й віддав дві результативні передачі партнерам, значною мірою долучившись до перемоги своєї команди з тенісним рахунком 6:2. “Аталанта” зараз бореться з “Інтером” і “Лаціо” за не надто суттєве для Італії підсумкове друге місце, демонструючи, значною мірою завдяки нашому співвітчизнику, дуже результативну гру.

А тим часом:

– молода “зірка” дортмундської «Боруссії» норвежець Ерлінг Холанд, який чудово проявив себе після переїзду в Бундеслігу, потрапив в скандал на батьківщині. Він влаштував скандал в нічному клубі, й охоронці закладу (напевно, більші прихильники лижного спорту і біатлону, ніж футболу) без зайвих церемоній виштовхали грізного форварда із закладу. Можливо, цей випадок допоможе молодому обдаруванню спуститися з небес на землю.

– вже трохи призабутий на українських теренах екс-хавбек “Шахтаря” і рекордсмен з кількості матчів за збірну (144) України Анатолій Тимощук, котрий нині працює тренером російського “Зеніта” (за який свого часу виступав і став володарем Кубку УЄФА), трохи оговтавшись після нашумілого процесу розлучення з дружиною, зізнався, що сумує за Україною і своїми близькими, з якими спілкується за допомогою відеозв’язку.

Ігор Дуда