Чемпіонат світу в Катарі закінчився три тижні тому, але його відлуння продовжує долинати донині.

Американський телеканал BBC News ініціював серед вболівальників опитування з метою визначити, яка зі світових першостей заслуговує на титул “Найкращий чемпіонат світу століття”. На першому місці опинився саме останній Мундіаль у Катарі 2022 року – за нього проголосували 78% респондентів. Найгіршим виявився ЧС у ПАР у 2010 році – 3%.

Рейтинг найкращих чемпіонатів світу з футболу в XXI столітті:

Катар 2022 – 78% Японія та Південна Корея 2002 – 6% Бразилія 2014 – 5% Німеччина 2006 – 4% Росія 2018 – 4% Південна Африка 2010 – 3%

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Чемпіонат світу – це ще й дуже великі гроші. Причому певну суму отримали всі учасники фінальної частини, навіть ті з них (Канада, Катар), які не розжилися на турнірі хоча б очком. Якщо порівнювати з попередніми чемпіонатами світу, то сума призових на ЧС-2022 зросла. 2014 року вона становила 358 мільйонів євро, тоді як на ЧС-2018 збірні розділили між собою 400 мільйонів євро. 2022 року загальний призовий фонд склав 440 мільйонів євро.

Розподіл призових на ЧС-2022:

Аргентина – 42 мільйони євро Франція – 30 мільйонів євро Хорватія – 27 мільйонів євро Марокко – 25 мільйонів євро Нідерланди, Англія, Бразилія, Португалія – по 17 мільйонів євро Австралія, Польща, Японія, Іспанія, США, Сенегал, Південна Корея, Швейцарія – по 13 мільйонів євро Еквадор, Катар, Іран, Уельс, Мексика, Саудівська Аравія, Туніс, Данія, Німеччина, Коста-Ріка, Бельгія, Канада, Камерун, Сербія, Уругвай, Гана – по 9 мільйонів євро.

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64 матчі ЧС-2022 відвідало загалом 3 404 222 уболівальників (у середньому – 53 191 за гру). Більшу аудиторію мали лише чемпіонати світу 1950 (60 773) та 2014 (53 591) років, які проходили в Бразилії. Найбільший інтерес глядачів у Катарі викликала збірна Аргентини, чиї ігри в середньому збирали на трибунах 76 038 вболівальників. Середня відвідуваність понад 70 000 виявилася іще у двох команд – Саудівської Аравії та Мексики. Останній же рядок у глядацькому рейтингу посіла збірна Польщі – 42 177. Все, як бачимо, відносне. На матчах УПЛ аудиторія у 42 тис. глядачів вважалася б просто фантастичною.

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На чемпіонаті світу в Катарі команди у 64-х матчах спільними зусиллями забили 172 голи (у середньому – 2,69 за гру). Це на один м’яч більше від попереднього рекорду Мундіалів, встановленого на ЧС-1998 та ЧС-2014, а за середньою результативністю – найвищий показник з 1994 року. Найчастіше вражали ворота суперників Франція – 16 голів, Аргентина – 15, Англія – 13, Португалія – 12 та Нідерланди – 10.

Водночас всього по разу порадували своїх уболівальників футболісти Бельгії, Данії, Катару, Тунісу та Уельсу.

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Біда, як відомо, не дуже любить ходити наодинці, і якщо з тобою трапилася якась неприємність, то це зовсім не означає, що ось-ось у твої двері не постукає інша. Після того як збірна Німеччини безславно і несподівано для багатьох вибула з боротьби ще на стадії групового турніру, основний воротар збірної Німеччини та мюнхенської “Баварії” 36-річний Мануель Нойєр вирішив поліпшити свій психологічний стан, зайнявшись улюбленим хобі – катанням на лижах. Але тінь невдалого Мундіалю, здається, переслідувала його й на альпійських трасах – ледь ставши на лижі, Мануель зламав ногу. А після успішної операції довідався, що до кінця сезону вже не зіграє…

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Скидається на те, що менеджмент “Шахтаря”, побачивши, які запаморочливі суми трансферів топ-гравців ходять нині в Європі, почав вести себе доволі капризно в перемовинах щодо переходу в АПЛ Михайла Мудрика. Зокрема, керівництво гірників поінформувало лондонський “Арсенал” про те, що пропозиція “канонірів” щодо трансферу Мудрика у розмірі 70 млн євро є “дуже заниженою”.

Повідомляється також, що український клуб продовжує вважати, що трансферна вартість гравця становить 100 мільйонів євро. Тим часом “Челсі” готовий запропонувати за українського вінгера 80 мільйонів євро, а самому Мудрику – зарплату в розмірі 7,5 мільйонів євро, що на 2 млн. більше від пропозиції “Арсенала”. Залишається сподіватися, що “Шахтар” в даному випадку правильно прораховує ситуацію і не опиниться, врешті-решт, біля розбитого корита – разом з М.Мудриком, який уже тривалий час позирає в бік Британських островів…