Букмекери назвали фаворитів у боротьбі за “Золотий м’яч-2021”. Вважається, що головна боротьба розгорнеться між форвардом “ПСЖ” Ліонелем Мессі та нападником “Баварії” Робертом Левандовскі. Фаворитом вважається аргентинець (1.55), в той час як на успіх поляка виставлений коефіцієнт 3.30. Також в топ-5 фаворитів входять лідери “Челсі” Жоржиньо (6.00) і Канте (7.00), а також К.Роналду з “Манчестер Юнайтед” (10.00). Минулого року, вперше з часу заснування призу в 1956 р., присудження і, відповідно, вручення не відбулося через пандемію коронавірусу. В 2019 р. володарем “Золотого м’яча” шостий раз у своїй кар’єрі став Мессі. Вручення цьогорічного призу журналу France Football відбудеться 29 листопада в Парижі.

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У хитросплетіннях західноєвропейської юстиції розібратися буває важкувато. Захисник збірної Франції Люка Ернандес постав перед судом у справі про напад на свою дружину у 2017 році. Суд Мадриду зобов’язав гравця прилетіти в Іспанію для ув’язнення.

Тепер футболіст повинен вибрати місце ув’язнення (???), у якому відбуватиме покарання. На роздуми у француза є 10 днів.

Ернандес відбуватиме срок ув’язнення не через сімейне насилля, адже цю ситуацію вирішили ще в 2017 році. Тоді футболіст та його дружина сплатили штрафи і повинні були брати участь в суспільних роботах.

Також їм заборонили зустрічатися 6 місяців, однак пара порушила заборону судді і вирушила разом на Багами (???).

Тепер футболіст відбуде ув’язнення на один рік, якщо його адвокати не зможуть затвердити в судді апеляцію.

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Рахувати чужі гроші – заняття не найбільш гідне, та все ж… Олександр Петраков, схоже, не надто багато заробляє на посаді виконувача обов’язків головного тренера збірної України. Зарплатня 64-річного фахівця становить 10 тисяч доларів на місяць, хоча раніше у повідомленнях різних джерел фігурувала сума $25-30 тисяч. Коли Петраков очолив головну команду країни, йому пропонували більшу зарплатню, але він, хоч як це дивно звучить, відмовився. Тренер сказав, що це можна буде обговорити у разі виконання поставлених завдань. У Фінляндії підопічні Петракова плідно попрацювали задля підвищення добробуту свого коуча, а от через декілька днів у Львові в матчі з боснійцями поставили отой його добробут під великий сумнів. Якщо ж збірній України таки вдасться вийти на ЧС-2022, то адміністративно-тренерська група (медики, селекціонери, тренери тощо) отримає бонус у розмірі близько 700 тисяч доларів. До слова, місячний оклад Андрія Шевченка – попередника Петракова – становив приблизно 200 тисяч, тобто в 20 разів більше, ніж отримує чинний наставник “синьо-жовтих”.

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Доля Владислава Супряги в “Динамо” – яскравий і водночас сумний приклад справжнього занепаду зовсім не безталанного футболіста. Коли Мірча Луческу лише прийшов у “Динамо”, він планував зробити Супрягу гравцем основи. Владислав почав непогано, влітку 2020-го року забивав і створював чимало моментів. Тоді ж почали з’являтися чутки про те, що ним начебто цікавляться італійські клуби. Казали навіть, що за нього готові заплатити до 10 млн. євро, але “Динамо” ця сума не влаштовувала. Однак потім Супряга почав забивати все менше і дедалі рідше потрапляв до складу “Динамо”. У недавньому матчі проти “Львова” своїми невдалими діями Владислав настільки розізлив румунського коуча, що той замінив його ще в першому таймі. Після заміни гравець і тренер не потиснули один одному руки.Залишається лише захоплюватися агентами гравця, котрі навіть після цих всіх провалів продовжують “сватати” футболіста в чемпіонат Італії, хоча суми вже знизилися до 5 млн. євро…