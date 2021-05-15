Акції деяких фанів “Динамо” проти М.Луческу – радше прикрий виняток, який лише нагадує, що в футбольній сім’ї не без виродків, і що в Європі існують справді цивілізовані відносини між клубами і їхніми вболівальниками, засновані на взаємній повазі й довірі. Зокрема, амстердамський “Аякс”, що став чемпіоном Нідерландів, переплавив свій чемпіонський трофей, щоб нагородити своїх відданих прихильників. З нього були зроблені понад 42 тис. зірочок для власників сезонних абонементів клубу. Всі вони отримають зірочки вагою 3,45 г, 0,06 г є частиною чемпіонського трофею. “В цьому сезоні нам довелося грати без наших вболівальників на трибунах. Попри це, ми постійно відчували їхню підтримку. Дорогою на стадіон, у соцмережах і в наших особистих контактах”, – відзначив генеральний директор “Аякса”, відомий у недавньому минулому голкіпер Едвін ван дер Сар.

УЄФА приніс вибачення за включення в число треків Євро-2020 пісень російських реп-виконавців Моргенштерна і 10age, які містять нецензурну лексику. Через деякий час після появи композиції цих виконавців були вилучені з офіційного плей-листа чемпіонату європейського футбольного форуму. “УЄФА зв’язався з третьою стороною, яка курувала плей-листи, і розпорядилася негайно вилучити ці композиції… УЄФА просить вибачення за порушення, і ми вживаємо заходів, щоб подібне більше не повторилося”, – йдеться в заяві Союзу європейських футбольних асоціацій. Заходи видаються вельми доречними – не вистачало лише на церемонії відкриття чи ще на якихось подіях почути соковиті російські матюки…

Головний тренер угорського “Ференцвароша” Сергій Ребров, привівши клуб до кількох чемпіонських титулів і першого за багато років виходу в груповий турнір Ліги чемпіонів, вирішив, що настав час трохи диктувати свої права керівництву клубу. Найперше він захотів переглянути фінансову складову свого контракту – коуч прагне отримувати в Будапешті стільки ж, скільки свого часу отримував у Києві в “Динамо”. Крім цього, Ребров хоче бачити у своїй команді вінгера “Вест Хема” 31-річного Андрія Ярмоленка і нинішнього капітана “Динамо” 30-річного Сергія Сидорчука. З цими трансферами поки що- цілковита неясність, а що стосується фінансових запитів українського тренера, то менеджмент “Ференцвароша” наразі не виявляє палкого бажання їх задовольняти, попутно проявляючи інтерес до колишнього тренера “Роми” Еусебіо Ді Франческо, апетити якого, вочевидь, помірніші…

В фіналі Кубка України захисник “Динамо” Віталій Миколенко отримав пошкодження руки і був замінений на самому початку зустрічі. Судячи з його сліз і стурбованого виразу обличчя тренера збірної Андрія Шевченка, можна було передбачати серйозну травму. Однак коли після матчу усміхнений Віталій простував до автобуса з коробкою піци в руках, можна було зрозуміти, що ушкодження виявилося не таким вже й страшним – принаймні, апетиту його не позбавило. Як розповів лікар київського клубу, футболісту зробили комп’ютерну томографію, яка виявила, що перелому кисті немає – діагностований лише сильний забій, який не перешкодить Миколенку зіграти за збірну України на Євро-2020. Збір національної команди стартує 15 травня, але гравці “Динамо” після фіналу Кубка України отримають декілька днів відпочинку.

Кінець сезону – час підбиття підсумків. В турнірі УПЛ 2020/21 загалом виступали 450 футболістів: 355 українців і 95 іноземців. Лише один з них – 22-річний форвард ФК “Львів” Назарій Нич – взяв участь в усіх 26 матчах чемпіонату. Щоправда, найбільше часу на полі провів не він, а капітан “Олімпіка” Сергій Політико, котрий відіграв 2230 хвилин у 25 матчах. Серед голкіперів гвардійцем №1 сезону виявився Дмитро Різник, який відіграв у воротах “Ворскли” 24 зустрічі без замін. А серед легіонерів найбільше матчів провів захисник “Динамо” поляк Томаш Кендзьора – на його рахунку 25 зіграних поєдинків.