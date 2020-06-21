Футбол сьогодні в різних країнах Європи ніби намагається дати зрозуміти коронавірусу, що він далеко не всесильний і що постійно диктувати свою волю “королю спорту” не може.

Один за одним поновилися чемпіонати в різних країнах континенту. Наслідки цього, щоправда, іноді бувають майже трагікомічними – як це сталося у матчі російської РПЛ “Сочі”- “Ростов”. Росію, справді, часто “умом не понять”. На цей поєдинок “Ростов”, який перебуває на 4-ім місці в турнірній таблиці й претендує на потрапляння в Лігу Європи, виставив склад із зовсім юних футболістів, оскільки в першій команді були виявлені випадки захворювання на все той же COVID-19. Напевно, перенесення ігор в тамтешньому регламенті не передбачені… Рахунок матчу вийшов ну, дуже цікавим як для футболу порівняно високого рівня – 10:1 на користь клубу з Сочі. Де, як відомо ще з радянського фільму, темні ночі. Про рівень протистояння на полі свідчить статистика ударів по воротах – 43 проти 2. У середньому вийшла фантастична для сучасного професійного футболу ситуація, коли одна команда завдавала по воротах іншої один удар кожні дві хвилини ігрового часу. Статистика потрапляння у площину воріт теж неймовірна – 25:1.

В таких матчах найменше кому залишається заздрити – голкіперу команди, що оглушливо програла. Попри це, 17-річний страж воріт “Ростова” Денис Попов (тезко захисника київського “Динамо”) парирував пенальті, здійснив 15 сейвів і був визнаний експертами найкращим гравцем матчу. Того самого, під час якого у його воротах, нагадаю, побувало 10 м’ячів.

Тим часом в Україні:

– “Шахтар”, здолавши у не дуже простому матчі “Олександрію” (3:2), здобув черговий титул чемпіона України. Святкували його гравці в роздягальні бучно – з обливанням шампанським, вигуками… “Баварія”, здається, свою чергову перемогу в турнірі Бундесліги відзначала дещо скромніше. А тут складалося враження, що гірники, як мінімум, виграли фінал Ліги Європи, а не вельми посередній за силою чемпіонат, та ще й за 5 турів до його завершення. Емоції Коноплянки ще можна зрозуміти – це для нього перший титул. Вистрибування Тайсона, Т. Степаненка збагнути важче. Титул чемпіона України вже віддавна не дуже “конвертується” на міжнародній арені, з групи в останніх турнірах Ліги чемпіонів “Шахтар” на чолі з його славним президентом (буде можливість вкотре повправлятися в славослів’ї каналу “Футбол”) не виходить та й у Лізі Європи зовсім не “качає права”… Тож чи доречна така бурхлива радість із уже звичного приводу?

– у Чернігові ослаблена травмами і дискваліфікаціями “Зоря” дала предметний урок начебто зміцнілій, доволі впевненій в собі й амбіційній “Десні”: до “бронзи” навіть українського чемпіонату вам, хлопці, ще напевно ранувато. Як здалося, без особливої натуги підопічні Віктора Скрипника довели свою перевагу над господарями – 1:2.

– капосна інфекція все ж не проминає нагоди вставити палки в колеса футболістам. Можливо, гравці “Олімпіка”, вирушаючи до Луцька на гру з “Карпатами”, в яких коронавірус був виявлений у цілої групи футболістів, остерігалися через можливість “підхопити” вірус. Як виявилося, даремно – у двох “олімпійців” обстеження виявило COVID-19 ще до зустрічі з львів’янами, якої, зрозуміло, так і не відбулося…

– чергова зміна обличчя на тренерській лаві. Вгадайте, де? Правильно – у Львові. В тамтешніх “Карпатах” і ФК “Львів” і в першолігівському “Русі” коучі чомусь надто довго не затримуються. І якщо у “Русі” приміром, відставки наставників традиційно супроводжуються поясненням “за сімейними обставинами” чи “за станом здоров’я”, то з вірменським наставником “Львова” Єгіше Мелікяном просто не продовжили контракт. Ага, ще, можливо, подякували за роботу…

А як там наші в провідних європейських чемпіонатах? Ярмоленку в матчі “Вест Хем” – “Вулверхемптон” знайшлося місце на полі на цілих 9 хвилин наприкінці гри. Судячи з рахунку (2:0 на користь гостей), особливого страху на “вовків” українець не нагнав…

Ігор Дуда